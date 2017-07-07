Количество предложений в новостройках в Харьюмаа резко выросло

В июне на рынке новых квартир в Харьюмаа появилось более 300 дополнительных предложений, в связи с чем общее количество всех выставленных на продажу новых квартир превысило 2 100 единиц.

”Несмотря на то, что на рынке добавилось 6 новых проектов застройки, за резким скачком количества предложений на самом деле стояли всего два крупнейших проекта жилой застройки — Vega в Ласнамяэ и Mariino Residentsid в Пирита, благодаря которым на открытую продажу одновременно был выставлен сразу весь объем жилплощади, составивший соответственно более 200 и 100 единиц”, — сказал партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман.

”Рынок нового жилья по-прежнему сохраняет свою высокую привлекательность для молодых семей, и поскольку разница цен на новые и старые квартиры, прежде всего, на начальном этапе проектов недостаточно велика, то именно это и привлекает покупателей, которые отдают предпочтение новым площадям перед вторичным жильем”, — пояснил Сооман.