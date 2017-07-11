Количество пассажиров поездов Elron в июне увеличилось на 9%

Elron сообщает, что за первые шесть месяцев нынешнего года поездами в Эстонии было совершено более 3,5 миллионов поездок и количество пассажиров по-прежнему растет. В июне поездами было совершено 606 000 поездок и количество пассажиров увеличилось на 9%.

”Количество путешествующих поездом пассажиров в первом полугодии нынешнего года по-прежнему росло. Больше всего поездами ездили в июне, когда число пассажиров возросло на 9%”,- сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”Для лучшего обслуживания пассажиров нынешним летом мы добавили в расписание движения Elron дополнительные отправления в Вильянди и в летний период поезда по-прежнему ездят и в Пиуза. В дни проведения крупных народных мероприятий мы добавили и специальные поезда, например, в день проведения футбольного матча Эстония-Бельгия, а также для доставки домой участников праздника песни и танца. Через две недели мы планируем дополнительные отправления на Вильяндиский фестиваль фольклорной музыки, а еще неделю спустя на Weekend Festival в Пярну”,- сказал Ронни Конго.

С января до июня 2017 года Elron обслужил 3 578 000 пассажиров, т.е. на 219 000 пассажиров больше, чем годом ранее. За полгода количество пассажиров поездов увеличилось на 7%. Месяцем с наибольшим количеством пассажиров стал июнь, в течение которого Elron обслужил 606 000 пассажиров, т.е. на 49 000 пассажиров больше, чем годом ранее. В июне поездами Elron воспользовалось на 9% больше пассажиров, чем за тот же период прошлого года.

Наиболее популярными железнодорожными линиями Elron с января до июня были:

Таллинн-Палдиски 685 000 пассажиров

Таллинн-Тарту 494 000 пассажиров

Таллинн-Рийсипере 494 000 пассажиров

Таллинн-Аэгвийду 447 000 пассажиров

Таллинн-Кейла 245 000 пассажиров

В июне самыми популярными линиями были:

Таллинн-Палдиски 124 000 пассажиров

Таллинн-Аэгвийду 78 000 пассажиров

Таллинн-Тарту 74 000 пассажиров

Таллинн-Рийсипере 60 000 пассажиров

Таллинн-Пяэскюла 51 000 пассажиров

В первом полугодии 2017 года доход Elron от продажи билетов составил 6 353 000 евро, т.е. на 6% больше, чем годом ранее. В июне 2017 года доход Elron от продажи билетов составил 1 128 000 евро, т.е. на 8% больше, чем годом ранее.

В июне в графике движения были 99,45% электропоездов и 99,81% дизельных поездов. С января до июня 2017 года в графике были 99,33% электропоездов и 99,34% дизельных поездов.