Количество пассажиров поездов Elron превысило установленный ранее рекорд

Организатор пассажирского железнодорожного сообщения Elron сообщил, что в течение мая месяца поездами в Эстонии было совершено 666 000 поездок, т.е. примерно на 45 000 поездок больше, чем годом ранее. Количество пассажиров по сравнению с прошлым годом выросло на 7%, сообщает Elron.

”Это рекордный результат. В последний раз такое же количество путешествующих поездами пассажиров было в 1995 году, т.е. более чем 20 лет назад”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”Чтобы соответствовать растущему спросу, мы добавили на летний период отправления в Вильянди и Пярну. Так как нынешним летом на участке между Таллинном и Рапла мы можем обслуживать пассажиров удобно поездами и использовать замещающие автобусы нет необходимости, то быстрое и удобное сообщение сразу же вызовет рост количества пассажиров, как в направлении Вильянди, так и Пярну. Для лучшего обслуживания пассажиров в дни проведения крупных мероприятий мы планируем использовать и специальные рейсы. На нынешней неделе мы выпустим на линию предусмотренный для болельщиков футбольного матча Эстония-Бельгия специальный поезд из Таллинна в Кейла”,- пояснил Конго.

В 2017 году самыми популярными железнодорожными линиями были:

Таллинн-Палдиски 128 000 поездок

Таллинн-Рийзипере 103 000 поездок

Таллинн-Аэгвийду 85 000 поездок

Таллинн-Тарту 78 000 поездок

Таллинн-Кейла 50 000 поездок

Таллинн-Вильянди 39 000 поездок

В мае нынешнего года доходы от продажи билетов Elron составили 1 102 000 евро, т.е. на 2 процента больше, чем за тот же период прошлого года. В течение мая 99,57% дизельных и 99,81% электропоездов прибыли на конечную станцию вовремя.