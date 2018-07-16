16.07.2018, 11:41

Количество пассажиров Nordica продолжает расти

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rus.delfi.ee
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Foto: Andres Putting

Количество пассажиров эстонской авиакомпании Nordica во втором квартале 2018 года продолжило расти. По сравнению с результатом годичной давности, отечественной авиакомпании отдало предпочтение более чем на 36% больше пассажиров, сообщает пресс-служба фирмы.

Весенне-летний период авиарейсов начался для предприятия хорошо: открылось два новых маршрута на летний сезон и один круглогодичный маршрут.

Во втором квартале текущего года Nordica обслужила более 190 000 пассажиров, а за первое полугодие — свыше 315 000 пассажиров. Шестимесячная рыночная доля Nordica в Таллиннском аэропорту составила в среднем более 26%, то есть эстонская авиакомпания была самым крупным перевозчиком в стране. В июне показатель регулярности рейсов составил почти 99%. Во втором квартале средняя пунктуальность оставалась на уровне 78%, а регулярность — 96,5%.

”У нас отличная заполняемость летних рейсов. Новые летние маршруты в Македонию и Румынию обрели огромную популярность среди эстоноземельцев. Высоким спросом пользуется и открывшийся в апреле маршрут Таллинн–Копенгаген”, — заявил менеджер Nordica по маркетингу и связям с общественностью Тоомас Уйбо.

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