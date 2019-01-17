Количество пассажиров на железнодорожной линии Таллинн-Нарва за год удвоилось

„Результаты прошлого года радуют: поставленные цели достигнуты, и, более того, — мы смогли довести число железнодорожных пассажиров до 7,7 миллионов, что на 4% больше, чем в 2017 году. Рекордным стал месяц май, в который нашими поездами воспользовалось наибольшее количество пассажиров за последние 23 года — 724 000”, — подвела итоги председатель правления Elron Мерике Сакс.

„Усилия по популяризации железнодорожных поездок принесли свои плоды. Наиболее заметный прирост показало Нарвское направление: за год число пассажиров между Таллинном и Нарвой увеличилось более чем вдвое, а общее количество пассажиров возросло до 113%. Рост количества пассажиров свидетельствует о спросе и обусловливает потребность в более плотном расписании движения, и, во-вторых, испытывает на прочность наш парк поездов и подтверждает потребность в дополнительных поездах”, — сказала Сакс.

„Пассажиры отдают предпочтение скорым поездам, что мы видим как на Тартуском и Нарвском, так и на Вильяндиском направлении. С декабря мы уплотнили график движения поездов как между Таллинном и Тарту, Таллинном и Рапла, так и между Таллинном и Вильянди. На Тартуском направлении мы добавили дополнительный экспресс-поезд, который отныне позволяет быстро доехать до Тарту также и в вечернее время. Кроме того, экспресс-поезд добавился и на маршруте Таллинн-Вильянди, доставляющий пассажиров из города в город менее чем за два часа.