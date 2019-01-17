17.01.2019, 07:30

Количество пассажиров на железнодорожной линии Таллинн-Нарва за год удвоилось

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rus.delfi.ee
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Количество пассажиров на железнодорожной линии Таллинн-Нарва за год удвоилось
Foto: Priit Simson

В прошлом году поездами Elron было перевезено более 7,6 миллионов пассажиров; их количество увеличилось на 4%. На маршруте между Таллинном и Нарвой число пассажиров удвоилось.

„Результаты прошлого года радуют: поставленные цели достигнуты, и, более того, — мы смогли довести число железнодорожных пассажиров до 7,7 миллионов, что на 4% больше, чем в 2017 году. Рекордным стал месяц май, в который нашими поездами воспользовалось наибольшее количество пассажиров за последние 23 года — 724 000”, — подвела итоги председатель правления Elron Мерике Сакс.

„Усилия по популяризации железнодорожных поездок принесли свои плоды. Наиболее заметный прирост показало Нарвское направление: за год число пассажиров между Таллинном и Нарвой увеличилось более чем вдвое, а общее количество пассажиров возросло до 113%. Рост количества пассажиров свидетельствует о спросе и обусловливает потребность в более плотном расписании движения, и, во-вторых, испытывает на прочность наш парк поездов и подтверждает потребность в дополнительных поездах”, — сказала Сакс.

„Пассажиры отдают предпочтение скорым поездам, что мы видим как на Тартуском и Нарвском, так и на Вильяндиском направлении. С декабря мы уплотнили график движения поездов как между Таллинном и Тарту, Таллинном и Рапла, так и между Таллинном и Вильянди. На Тартуском направлении мы добавили дополнительный экспресс-поезд, который отныне позволяет быстро доехать до Тарту также и в вечернее время. Кроме того, экспресс-поезд добавился и на маршруте Таллинн-Вильянди, доставляющий пассажиров из города в город менее чем за два часа.

По словам председателя правления Elron, кроме роста количества пассажиров прибавляет радости также рост степени удовлетворенности клиентов: в сравнении с 2017 годом степень удовлетворенности услугой выросла на 8%, что означает, что 87% респондентов удовлетворены оказываемой нами услугой, при этом за год пользоваться поездами стали также чаще. „91% респондентов считает нас надежными и дружественными к клиенту, — а это уже проявление большого одобрения. Мы благодарим всех клиентов за выбор быстрого и экологичного способа передвижения. Оказание клиентам качественной и удобной услуги остается нашим приоритетом, и мы работаем для того, чтобы обеспечивать неизменно приятный опыт железнодорожных поездок”.

За прошлый год поездами Elron наибольшее количество пассажиров было перевезено в окрестностях Таллинна: в частности, на маршрутах Таллинн-Палдиски (1 536 000 пассажиров), Таллинн-Рийзипере (1 002 000 пассажиров) и Таллинн-Аэгвийду (956 000 пассажиров); из междугородних маршрутов наиболее популярными были Таллинн-Taрту (1 057 000 пассажиров), Таллинн-Нарва (491 000 пассажиров) и Таллинн-Вильянди (480 000 пассажиров). В общей сложности, по всем маршрутам Elron было перевезено 7 656 000 пассажиров, т.е. в среднем 21 000 пассажиров в день.

„Мы довольны тем, что все больше пассажиров самостоятельно покупает билеты на нашем сайте. С начала этого года появилась возможность самостоятельно приобрести билет непосредственно в поезде благодаря установленным в поездах билетным автоматам. При этом цена билета будет дешевле, а в распоряжении работников по обслуживанию клиентов станет больше времени, что позволит сделать поездку на поезде по возможности более приятной”.

Доходы Elron от продажи билетов в 2018 году составили 16 миллионов евро, что на 21% больше, чем в 2017 году.

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