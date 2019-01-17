Количество пассажиров на железнодорожной линии Таллинн-Нарва за год удвоилось

По словам председателя правления Elron, кроме роста количества пассажиров прибавляет радости также рост степени удовлетворенности клиентов: в сравнении с 2017 годом степень удовлетворенности услугой выросла на 8%, что означает, что 87% респондентов удовлетворены оказываемой нами услугой, при этом за год пользоваться поездами стали также чаще. „91% респондентов считает нас надежными и дружественными к клиенту, — а это уже проявление большого одобрения. Мы благодарим всех клиентов за выбор быстрого и экологичного способа передвижения. Оказание клиентам качественной и удобной услуги остается нашим приоритетом, и мы работаем для того, чтобы обеспечивать неизменно приятный опыт железнодорожных поездок”.
За прошлый год поездами Elron наибольшее количество пассажиров было перевезено в окрестностях Таллинна: в частности, на маршрутах Таллинн-Палдиски (1 536 000 пассажиров), Таллинн-Рийзипере (1 002 000 пассажиров) и Таллинн-Аэгвийду (956 000 пассажиров); из междугородних маршрутов наиболее популярными были Таллинн-Taрту (1 057 000 пассажиров), Таллинн-Нарва (491 000 пассажиров) и Таллинн-Вильянди (480 000 пассажиров). В общей сложности, по всем маршрутам Elron было перевезено 7 656 000 пассажиров, т.е. в среднем 21 000 пассажиров в день.
„Мы довольны тем, что все больше пассажиров самостоятельно покупает билеты на нашем сайте. С начала этого года появилась возможность самостоятельно приобрести билет непосредственно в поезде благодаря установленным в поездах билетным автоматам. При этом цена билета будет дешевле, а в распоряжении работников по обслуживанию клиентов станет больше времени, что позволит сделать поездку на поезде по возможности более приятной”.
Доходы Elron от продажи билетов в 2018 году составили 16 миллионов евро, что на 21% больше, чем в 2017 году.