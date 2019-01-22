Количество отправляемых посылок через компанию Itella Estonia за год выросло на одну пятую

Объем посылок, отправляемых через компанию Itella Estonia, вырос на 22% по сравнению с прошлым годом, а декабре достиг наивысшего уровня за всю историю компании. По сравнению с довольно заметным затишьем в июле, в декабре было отправлено на 64% посылок больше, говорится в пресс-релизе.
”Если рассматривать бизнес-клиентов и частных клиентов по отдельности, то несколько больший прирост дают именно бизнес-посылки. Прирост на одну пятую мы прогнозируем и на 2019 год — и как раз он-то образуется, прежде всего, за счет коммерческих отправлений”, — сказал директор по связанным с посылками услугам Itella Estonia Рауно Паррас.
Хорошая заполняемость посылочных автоматов дает возможность расширить имеющуюся сеть автоматов в будущем и добавить в нее также совершенно новые технологии. ”Прежде всего, мы увеличим наиболее используемые автоматы, но мы хотели бы расширить сотрудничество и с другими партнерами, чтобы улучшить охват клиентов, особенно в небольших населенных пунктах по всей Эстонии”, — добавил Паррас.
Согласно статистике за 2018 год, небольшие посылки (размеры которых соответствуют категориям XS и S) составили 80% от всех отправляемых посылок. ”Хотя люди заказывают и отправляют большее количество посылок, то по размеру посылки становятся всё меньше. Об этом свидетельствует тот факт, что количество небольших посылок быстро растет, а количество больших посылок уменьшается”, — подтвердил директор по связанным с посылками услугам компании Itella Estonia.
Itella Estonia OÜ — это международное логистическое предприятие, входящее в концерн Soome Posti Grupp и представленное в Эстонии с 2006 года. Itella Estonia OÜ предлагает корпоративным клиентам комплексное обслуживание в сфере автомобильных, морских и воздушных перевозок, складской логистики, а также курьерских услуг и услуг экспресс-перевозок. А с декабря 2016 года — и услуги посылочных автоматов.