31.07.2018, 17:35

Количество ограничено! В продажу поступил легендарный Nokia 8110

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rus.delfi.ee
EST
Количество ограничено! В продажу поступил легендарный Nokia 8110
Tele 2

Сегодня в интернет-магазине Tele2 поступил в продажу легендарный "банан" Nokia — телефон со старым, хорошо знакомым дизайном, и с поддержкой 4G в качестве обновления, сообщает фирма.

Директор по коммерческой продукции Tele2 Катрин Арон сказала, что Nokia — это прекрасная альтернатива для тех, кто не желает пользоваться смарт-устройством, но кому всё же нужен достаточно мощный и надёжно работающий телефон.

"Пару лет назад Nokia вышла на рынок с обновленным 3310, и этот телефон до сих пор очень популярен. Успех предрекают и модели 8110, которая обращает на себя внимание именно дизайном”, — отметила Арон.

Несмотря на то, что внешне Nokia 8110 очень похож на свою первоначальную версию, внутри это во всех отношениях современный телефон. "С помощью 4G можно пользоваться поиском по интернету, сёрфить в социальных сетях, а также читать и отправлять электронные письма, т. е. пользоваться всеми теми функциями, которые мы сегодня хотим иметь в своем телефоне”, — сказала Арон и добавила, что, как и следовало ожидать, есть в телефоне Nokia и игра „Змейка”.

Можно приобрести обновлённый телефон Nokia 8110 в жёлтом или черном корпусе, и количество поступивших в продажу в Эстонии телефонов пока ограничено.

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