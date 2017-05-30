Количество несчастны случаев с ховербордами растет. Как предотвратить беду?

В последнее время особенно среди детей заработали популярность средства передвижения, работающие на аккумуляторах и управляемые весом тела. Покупая подобные ховерборды, стоит помнить, что дело не с игрушкой, а со средством передвижения, максимальная скорость которого 15 км/ч, значится в персс-релизе.

Если в прошлом году в If Kindlustus сообщили о трёх несчастных случаях с ховербордами, то в мае нынешнего года зарегистрировано уже два случая, при падении с ховерборда, человек серьёзно пострадал.

По словам руководитель отдела личных ущербов If Kindlustuse Кадри Пуна, использование ховербордов ещё новый и увлекательный вид любительского спорта, но поскольку для их использования нет возрастных ограничений, родителям стоит относиться к безопасности ребёнка и других участников движения со всей ответственностью.

„По статистике If, каждое лето заметно возрастает количество несчастных случаев, многие из которых связаны с любительским спортом детей. Больше всего попадают в несчастные случаи дети дошкольного возраста и, в добавок к переломам, особенно опасны травмы головы”, — сказала Кадри Пуна.

Перед ездой на ховерборде в общественных местах должны быть ясны торможение, маневрирование и правила движения. Для тренировок можно начать со спокойных мест. На улице, где есть другие участники движения, необходимо концентрироваться на окружающем. Обращаем внимание, что по Правилам дорожного движения (ПДД § 31), при поездке на ховерборде, не достигший 16 лет водитель должен носить шлем.

„Правила для безопасной езды на ховерборде такие же как для езды на роликовых коньках, велосипеда или самокате: поезжайте осторожно, будьте внимательны к окружающему и соблюдайте правила движения. При обусловленных несчастным случаем повреждениях защитой застрахованного ребёнка является разовая компенсация”, — добавила Пуна.

Но может случиться и так, что пользователь ховерборда может нанести ущерб третьим лицам, например, столкнувшись с пешеходом или помяв припаркованный автомобиль. В таком случае ущерб придётся покрыть причинившему ущерб или его законному представителю.

Использованию ховербордов также сопутствует риск пожара, потому как с момента их появления на рынке в 2015 году, в мире известны сотни случаев воспламенения их аккумуляторов, повлекшие за собой имущественные и, к сожалению, личные ущербы. Большая часть пожаров началась из-за неправильной зарядки. В Швеции некоторые ховерборды в целях безопасности запрещены, т.к. за последний год причинили почти 50 пожаров. Покупая ховерборд, необходимо обязательно убедиться, что в нём использованы только качественные аккумуляторы и правильный тип зарядного устройства. Также нельзя оставлять аккумулятор заряжаться без присмотра на всю ночь.

Советы If, как безопасно ездить на ховерборде:

1. Двигаясь на ховерборде, использование защитного снаряжения- первостепенно. Используйте шлем, защиту для коленей, запястий и локтей. Они уменьшают случаи сотрясения мозга, переломов и других повреждений, спровоцированных падением.

2. Избегайте езды вблизи дорог с плотным движением, чтобы не попасть в ДТП.

3. Во время езды на ховерборде, сосредоточьтесь на езде и окружающем. Не слушайте в то же время музыку в наушниках и не пользуйтесь телефоном.

4. Твёрдо наступите на ховерборд и стойте посередине так, чтобы вес тела был распределён равномерно на обе ноги.

5. При езде смотрите вперёд, потому что, переводя взгляд вниз, теряется равновесие и легче упасть

6. Сходя, наступайте назад. Шагая вперёд, теряется контроль над ховербордом и падение практически неизбежно