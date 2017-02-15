Количество непроданных квартир в новостройках постепенно сокращается, а цены — повышаются

Несмотря на интенсивную строительную деятельность, остаток выставленных на продажу квартир в новостройках Таллинна и Харьюмаа уменьшился на одну десятую часть.

Минувшей весной активное предложение насчитывало около 2 000 новых квартир, а по состоянию на начало февраля этого года остаток сократился до 1 761 единицы.

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что приобретению жилья в новостройках сегодня благоприятствует как общее повышение чувства уверенности населения, так и резкое повышение цен на рынке вторичного жилья. ”Последнему способствуют, прежде всего, инвесторы, вкладывающие в недвижимость для ее последующей сдачи в аренду. Для этой цели они приобретают даже скудно обставленные старые квартиры и сдают их в аренду, не вкладывая дополнительные деньги, поскольку ни для кого не секрет, что прибыльность бывших в эксплуатации квартир несколько выше новых”, — пояснил он.

”В новостройках самым продаваемым товаром являются подходящие для молодежи небольшие 2-комнатные квартиры и предназначенные для семей с детьми 4-комнатные жилые площади”, — сказал Сооман.

По его словам, регионом, где наиболее активно идет продажа новых квартир, являются приграничные районы Таллинна, цены в которых значительно доступнее для клиентов, чем стоимость жилья в центре города. Здесь первым критерием для покупателей является не расстояние до центра, а отличная инфраструктура в виде магазинов, школ, детских садов и скоростного общественного транспорта.