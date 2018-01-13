Количество клиентов, заключивших договор с Eesti Energia о ”Зеленой” энергии”, за год утроилось

В прошлом году количество договоров о ”Зеленой энергии”, заключенных с Eesti Energia, увеличилось в три раза. По состоянию на январь, 10 045 домохозяйств из клиентов Eesti Energia потребляют электричество, на 100% произведенное из возобновляемых источников.

Eesti Energia предлагает своим клиентам возможность потреблять при использовании любого пакета энергии только энергию из возобновляемых источников, заключив для этого договор о ”Зеленой энергии”. По оценке руководителя эстонского рынка службы торговли энергией Eesti Energia Яака Йыги, выбор каждого клиента играет важную роль в том, какими будут окружающая нас среда и производство энергии.

”Покупая ”Зеленую энергию”, наши клиенты влияют на развитие производства электроэнергии таким образом, что окружающая среда лучше сохраняется, а имеющиеся природные ресурсы используются более целесообразно. Стратегическая цель Eesti Energia на 2021 год — производить 40% электроэнергии из возобновляемых и альтернативных источников. Чем больше будет клиентов ”Зеленой энергии”и, тем больше станет доля возобновляемых источников энергии в производстве электричества”, — сказал Йыги.

Для производства ”Зеленой энергии” в Eesti Energia используются на 100% возобновляемые источники энергии: вода, ветер, солнце, бытовые отходы, биогаз и биомасса. К ”Зеленой энергии” клиенты могут присоединиться, заключив или изменив свой договор об электричестве. Eesti Energia на 100% обеспечивает производством энергии из возобновляемых источников объем энергии, потребляемой клиентом. Договор о ”Зеленой энергии” могут заключить и предприятия, которые могут использовать товарный знак ”Зеленой энергии” и в целях маркетинга своей компании. Сегодня договор о ”Зеленой энергии” заключен у почти 500 бизнес-клиентов Eesti Energia.

Интересные факты о ”Зеленой энергии”:

∙ 60% договоров о Зеленой энергии заключено женщинами

∙ Молодежь заботится о будущем — именно молодые люди являются основными потребителями Зеленой энергии

∙ 43% потребителей Зеленой энергии проживает в Харьюмаа, далее следует Тартумаа, Ида-Вирумаа и Пярнумаа.