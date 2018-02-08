Количество карточных платежей в интернете и приложениях заметно увеличивается

Увеличившееся в прошлом году более чем вдвое число карточных платежей в эстонской онлайн-торговле показывает, что покупатели все больше предпочитают удобные платежные решения и все смелее сохраняют данные своих карточек для дальнейших покупок. Все это демонстрирует свежий анализ, выполненный EveryPay – отечественным предприятием, предлагающим решения в области платежей.

Согласно статистике Банка Эстонии в отношении платежей за прошлый год, число карточных сделок в онлайн-торговле в Эстонии выросло почти до 1,7 миллиона, что вдвое больше, чем годом ранее. Платежи, выполненные при помощи платформы карточных платежей EveryPay, составляют 25% всего годового объема карточных платежей в Эстонии. Вместе с тем, количество обрабатываемых EveryPay сделок увеличилось по сравнению с прошлым годом в семь раз.

”Большая доля карточных платежей и постоянный рост их числа показывают, что доля оплаты при помощи банковских ссылок сокращается и все чаще клиенты используют — в онлайн-магазинах и приобретая те или иные услуги — именно карточки, если такая возможность им предлагается. Этому способствует, с одной стороны, переход предприятий на удобные и быстрые платежные решения, а с другой, большая осведомленность потребителей о безопасности платежей”, — рассказал исполнительный директор EveryPay Лаури Тедер.

Статистика демонстрирует, что сохранение данных карточек и повторные платежи с использованием таких данных становятся обычным делом. ”Сохранение данных карточек — нормальная вещь, поскольку позволяет покупателю просто и быстро делать новые покупки или — если торговец это разрешает — зарегистрировать постоянные платежи с карточки и вообще забыть об оплате назойливых счетов”.

”Следуя в ногу с глобальной электронной торговлей, а также с платежными тенденциями, все больше применяемыми и в других сферах, в интересах удобства клиентов поставщики услуг все чаще делают платежи автоматическими. Речь может идти о поездке в такси, об абонементе в спортивный клуб или об иной регулярно используемой услуге, — отметил Тедер. — Большинство новых и завоевывающих все большее доверие решений основаны именно на сохранении данных карточек и обеспечении быстрого и комфортного процесса оплаты. Эстонская платформа карточных платежей EveryPay также может использоваться в самых разных сценариях”.

”Таким же образом только что запущенное компанией Telia решение mTasku завоевало доверие жителей страны. Оно позволяет потребителю сохранить данные своей карточки в телефоне, а затем быстро и с удобством совершать покупки в магазинах без наличных денег или физической карточки”, — сказал Лаури Тедер и добавил, что прогнозирует на этот год в Эстонии более чем трехкратный рост числа карточных платежей.

По статистике Банка Эстонии, оборот электронной торговли с применением карточных платежей достиг в 2017 году в Эстонии почти 71,4 миллиона евро.

EveryPay — эстонское предприятие, предлагающее инновационные решения в области карточных платежей для онлайн-магазинов и для управления расчетами как в Эстонии, так и за границей. EveryPay предлагает различные возможности упрощения расчетов: например, платеж в один клик, платежи при помощи ссылок и повторные платежи с карточек, являющиеся удобной альтернативой электронному счету по договору о постоянном платеже.