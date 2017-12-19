Количество использующих ремень безопасности пассажиров автобусов выросло на 7%

Проведенное в начале декабря международное исследование среди пассажиров автобусов показало, что кампания ”Пристегивайся ремнем безопасности в автобусе!” на 7% повысила количество эстоноземельцев, использующих ремень в автобусах.

В ходе международного опроса об использовании ремня безопасности были исследованы мнения 4134 пассажиров, в том числе 1717 — в Эстонии, сообщает Lux Express. Если проведенное в октябре — до начала кампании — исследование показало, что 53% пассажиров автобусов в Эстонии постоянно используют ремень, то повторное исследование, проведенное в начале декабря, продемонстрировало эстоноземельцев, всегда пристегивающихся в автобусах уже на уровне 60,9% от общего числа пассажиров.

По словам председателя правления Lux Express Андруса Трейера — автобусной компании, выступившей инициатором кампании безопасности, акция всячески себя оправдала. ”Изменения в привычках людей добиться непросто. В сотрудничестве с полицией, Департаментом шоссейных дорог и другими партнерами мы замечаем, что ежегодная кампания по использованию ремней безопасности оказывает постепенное небольшое влияние. Мы продолжим эту работу с надеждой однажды признать, что использование ремней безопасности в автобусах стало столь же обычным, как и в автомобилях”, — отметил Трейер и поблагодарил партнеров кампании за эффективное сотрудничество. Он добавил, что сейчас, в период переменчивой погоды, когда дорожные условия местами затруднены и факторов опасности больше, стоит весьма тщательно подходить к использованию всех мер безопасности в дорожном движении.

Андрус Трейер отметил, что если аналогичная кампания, прошедшая в конце 2016 года выявила 54,9% пассажиров, которые всегда используют ремень безопасности, то показатель октября этого года был на уровне 53%. ”Это демонстрирует, что влияние прошлогодней кампании по большей части осталось в силе. Отрадно видеть, что посыл кампании работает, знание людей об использования ремней безопасности в автобусах растет, и пассажиры осознанно выбирают использование снаряжения безопасности”, — сказал руководитель предприятия. ”Ремень безопасности необходим не только из-за его упоминания в законодательстве, но прежде всего по причине того, что он является первичным средством для обеспечения своей личной безопасности”.

Повторное исследование показало, что ремень безопасности всегда использует 60,9% от общего числа пассажиров, 26,2% — часто, 9,4% — редко и никогда не пристегиваются ремнем в автобусе 3,5% эстоноземельцев. Главными причинами неиспользования ремня были названы неудобство его использования и то, что люди просто не задумываются о его применении. Были и те, кто не считает использование ремней безопасности нужным.

В ходе международного опроса по вопросам безопасности, который прошел в декабре, были исследованы привычки безопасной езды пассажиров Lux Express в Эстонии, Латвии, Литве и России. Несмотря на то, что число беспокоящихся о безопасности пассажиров автобусов в Эстонии должно еще расти, по этому показателю наша страна опережает аналогичные данные Латвии, Литвы, Польши и России примерно на 15%.

В рамках кампании по использованию ремней безопасности в сотрудничестве с полицией в ноябре прошли по всей Эстонии контрольные рейды в автобусах дальнего следования, которые показали, что 36% пассажиров автобусов не были пристегнуты ремнями в междугородних автобусах.

Согласно законодательству, неиспользование обязательного снаряжения безопасности влечет за собой штраф как водителю, так и пассажиру в размере до 200 евро. Повторное нарушение может принести наказание до 400 евро.