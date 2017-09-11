Количество безработных с пониженной трудоспособностью за год выросло почти в два раза

По состоянию на конец августа было 29 440 зарегистрированных безработных, или 4,6% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. Если, как правило, в летние месяцы показатель зарегистрированной безработицы по причине сезонных предложений снижается, то с мая этого года показатель зарегистрированной безработицы под влиянием реформы трудоспособности оставался стабильным, сообщает Касса по безработице.

Численность тех безработных, чья трудоспособность не снижена, по сравнению с данными июля уменьшилась на 2% и по сравнению с данными прошлого года — почти на 6%. А безработных с пониженной трудоспособностью наоборот в августе было на 2,5% больше чем в июле, а по сравнению с данными прошлого года их численность выросла почти в два раза. По состоянию на конец августа люди с пониженной трудоспособностью составили почти 30% от численности всех зарегистрированных безработных. По сравнению с данными января, численность зарегистрированных безработных с пониженной трудоспособностью увеличилась на 10 процентных пунктов.

Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был в августе по-прежнему в Ида-Вирумаа (9,7%) и Валгамаа (8,2%), а самый низкий уровень был в Харьюмаа (3,4) и Сааремаа (3,6%). В конце августа большую часть работающих до регистрации в качестве безработных составили неквалифицированные рабочие (23%), работники сферы торговли и услуг (18%) и квалифицированные рабочие и ремесленники (16%).

В течение месяца к передаваемым через Кассу по безработице предложениям о работе добавилось 5 184 новых вакансий (66% из которых было передано через e-töötukassa). По сравнению с прошлым месяцем, в августе было на 33% больше передаваемых предложений о работе и по сравнению с данными прошлого года их было на 2% меньше. Общее количество переданных в течение месяца рабочих мест составило в августе 9 829. Больше всего предложений было для работников сферы торговли и услуг (24%), квалифицированных рабочих и ремесленников (23%) и для неквалифицированных рабочих (20%).

В августе с помощью Кассы по безработице нашли работу или занялись предпринимательством 3 510 человек (в их числе 686 человек с пониженной трудоспособностью). 2 014 человек приняли участие в профессиональном обучении и 1 214 человек — в обучении по поиску работы (семинарах по поиску работы). Трудовую практику прошли 767 человек, в трудовом тренинге приняли участие 232 и в трудовом клубе — 412 человек. Услугу консультаций по карьере оказали 1 661 раз. Консультации по карьере для работающих и неактивных на рынке труда людей оказали в августе 1 312 раз. С помощью пособия на начало предпринимательства смогли создать предприятия 50 человек, бизнес-планы которых указывают на создание 62 новых рабочих мест. С пособием на выплату заработной платы в августе работали 1 620 человек. В дополнение к вышесказанному, еще 6 155 человек приняли участие в других различных активных мероприятиях. Из услуг, предназначенных для людей с пониженной трудоспособностью, в трудовой реабилитации приняли участие 1 595 человек, консультацию, основанную на собственном опыте, получили 32 человека и услугу защищенной работы оказали 258 людям. Люди с пониженной трудоспособностью принимали также участие в других услугах для рынка труда — всего в других услугах приняли участие еще 2 533 человека.

В августе в обучении для работающих людей приняли участие 80 человек. Расходы на получение квалификации возместили в августе 2 работающим людям. С пособием для работодателя на обучение работников в ситуации изменений в августе в обучении принимали участие 4 человека.

Касса по безработице выплатила в августе страховое возмещение по безработице 9 606 безработному, или 28% от числа всех зарегистрированных в течение месяца безработных. Средний размер возмещения за полный календарный месяц составил 441 евро, и всего на возмещения было выплачено более 3,7 млн евро. Приблизительно в размере 151 евро пособие по безработице получили в августе 6 851 человек, или 20% от числа всех зарегистрированных в течение месяца безработных.

Страховое возмещение по сокращению в августе было назначено 373 людям. Средний размер назначенного в августе возмещения составил 1 485 евро, и общая сумма возмещений составила более 518 тысяч евро.

Возмещение по причине неплатежеспособности работодателя Касса по безработице назначила в августе 48 лицам. Средний размер назначенного возмещения составил 2 386 евро, и на возмещения было выплачено в августе более 77 тысяч евро.

В августе было подано 4 226 ходатайств об оценке трудоспособности. В течение месяца частичная трудоспособность была назначена 2 630 и отсутствие трудоспособности — 1 270 людям, трудоспособность не снизилась у 603 ходатайствующих. ** Пособие на трудоспособность выплатили в августе 24 740 людям на общую сумму почти 6,3 млн евро. *** На основании ходатайств работодателей возместили социальный налог за 21 499 работников с пониженной трудоспособностью. В августе сумма выплаченного за работодателей социального налога составила более 2,9 млн евро.

* Статистика зарегистрированной безработицы основывается на административных данных или отражает количество тех безработных, которые зарегистрировались в Кассе по безработице. Статистику общей безработицы, занятых и неактивных на рынке труда людей в Эстонии делает Департамент статистики, который проводит для этого ежеквартальное исследование рабочей силы.

** Решение по ходатайству об оценке трудоспособности принимается в течение 30 рабочих дней со дня получения ходатайства.

*** Решение по ходатайству о пособии на трудоспособность принимается после принятия решения об оценке трудоспособности.