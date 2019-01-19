Колебание цен на бензин: что оно означают для рядового потребителя

Допустим, у вашего автомобиля бак на 50 л, и ”питается” он 95 бензином. Сегодня примерна цена за его литр — 1,269 евро, соответственно, полный бак обойдется вам в 63,45 евро.

Перенесемся на день раньше. Вчера стоимость бензина была еще чуть выше, местами — даже 1,289 евро/литр. Разница в два цента — что она означает? Полный бак при такой цене литра выйдет вам в 64,45 евро. То есть на один евро и 10 центов больше.

В самые хорошие дня потребителя моменты 95 бензин был ”дешевым” — 1,179 евро/литр. Тогда 50-литровый бак стоил 58,95 евро. Это означает, что разница между самым дорогим полным баком и самым дешевым в этом году — чуть более 5 евро.

Давайте рассмотрим и другие рекорды. Самый дорогой бензин был на эстонских заправках с 4 по 6 апреля 2012 года. Тогда за литр 95-го приходилось выложить аж 1,449 евро. То есть тогда, при такой цене, условный 50-литровый бак стоил 72,45 евро. А это — уже почти на 10 евро больше, чем сегодня.

Бывали и времена, когда 95 бензин стоил 0,903 евро. То есть 45,15 евро/бак. По сравнению с днем сегодняшним разница — 18 евро.