Кого коснется запрет США на провоз электроники в самолетах

Власти США объявили о введении запрета на провоз в ручной клади электронных устройств, таких как ноутбуки и планшеты, для пассажиров, прибывающих из восьми мусульманских стран.

Как заявило министерство внутренней безопасности США (DHS), экстремисты ищут новые методы, чтобы взорвать самолеты, передает Русская служба Би-би-си.

Взрывные устройства могут быть запрятаны в ноутбуках, планшетах, камерах, DVD-плейерах и электронных игровых устройствах.

Эта мера касается девяти авиакомпаний, совершающих рейсы из 10 аэропортов мира.

Крупные электронные устройства можно будет брать с собой в полет только в багаже, однако запрет не коснулся мобильных телефонов и смартфонов.

Какие авиакомпании подпадают под запрет:

Royal Jordanian

Egypt Air

Turkish Airlines

Saudi Arabian Airlines

Kuwait Airways

Royal Air Maroc

Qatar Airways

Emirates

Etihad Airways

По словам американских официальных лиц, авиалиниям дано 96 часов, начиная с 7.00 GMT вторника, на введение этого запрета, который не имеет даты истечения срока.

Какие аэропорты подпадают под запрет:

Международный аэропорт Королева Алия, Амман, Иордания

Международный аэропорт Каир, Египет

Аэропорт имени Ататюрка, Стамбул, Турция

Аэропорт Король Абдул-Азиз, Джидда, Саудовская Аравия

Аэропорт Король Халид, Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Кувейтский международный аэропорт

Международный аэропорт имени Мухаммеда V, Касабланка, Марокко

Международный аэропорт Хамад, Доха, Катар

Международный аэропорт в Дубае, ОАЭ

Международный аэропорт в Абу-Даби, ОАЭ

Агентство Франс пресс сообщило, что новым правилам вынуждены будут следовать пассажиры примерно 50 рейсов, вылетающих ежедневно из самых загруженных в мире аэропортов Ближнего Востока, Турции и Северной Африки.

В своем заявлении министерство внутренней безопасности сообщило: "Власти США обеспокоены неутихающей в последние два года заинтересованностью террористов в нанесении удара по коммерческим авиарейсам, включая и аэропорты, что явствует из катастрофы самолета в Египте в 2015 году; попытки взорвать самолет в Сомали в 2016 году и вооруженных нападений на аэропорты в Брюсселе и Стамбуле в 2016 году".

"Оценка разведданных показывает, что террористические группы продолжают брать под прицел коммерческие авиалинии, в частности, пронося взрывные устройства в различных бытовых приборах", — сообщает министерство.

Министр внутренней безопасности Джон Келли в течение минувших выходных связался с конгрессменами и рассказал им, какие именно соображения безопасности стоят за ограничением на провоз электроники в салоне самолетов.

По данным американских СМИ, эта директива обсуждалась в течение нескольких недель.