Кого коснется запрет США на провоз электроники в самолетах

Власти США объявили о введении запрета на провоз в ручной клади электронных устройств, таких как ноутбуки и планшеты, для пассажиров, прибывающих из восьми мусульманских стран.
Как заявило министерство внутренней безопасности США (DHS), экстремисты ищут новые методы, чтобы взорвать самолеты, передает Русская служба Би-би-си.
Взрывные устройства могут быть запрятаны в ноутбуках, планшетах, камерах, DVD-плейерах и электронных игровых устройствах.
Эта мера касается девяти авиакомпаний, совершающих рейсы из 10 аэропортов мира.
Крупные электронные устройства можно будет брать с собой в полет только в багаже, однако запрет не коснулся мобильных телефонов и смартфонов.
Какие авиакомпании подпадают под запрет:
- Royal Jordanian
- Egypt Air
- Turkish Airlines
- Saudi Arabian Airlines
- Kuwait Airways
- Royal Air Maroc
- Qatar Airways
- Emirates
- Etihad Airways
По словам американских официальных лиц, авиалиниям дано 96 часов, начиная с 7.00 GMT вторника, на введение этого запрета, который не имеет даты истечения срока.
Какие аэропорты подпадают под запрет:
- Международный аэропорт Королева Алия, Амман, Иордания
- Международный аэропорт Каир, Египет
- Аэропорт имени Ататюрка, Стамбул, Турция
- Аэропорт Король Абдул-Азиз, Джидда, Саудовская Аравия
- Аэропорт Король Халид, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
- Кувейтский международный аэропорт
- Международный аэропорт имени Мухаммеда V, Касабланка, Марокко
- Международный аэропорт Хамад, Доха, Катар
- Международный аэропорт в Дубае, ОАЭ
- Международный аэропорт в Абу-Даби, ОАЭ
Агентство Франс пресс сообщило, что новым правилам вынуждены будут следовать пассажиры примерно 50 рейсов, вылетающих ежедневно из самых загруженных в мире аэропортов Ближнего Востока, Турции и Северной Африки.
В своем заявлении министерство внутренней безопасности сообщило: "Власти США обеспокоены неутихающей в последние два года заинтересованностью террористов в нанесении удара по коммерческим авиарейсам, включая и аэропорты, что явствует из катастрофы самолета в Египте в 2015 году; попытки взорвать самолет в Сомали в 2016 году и вооруженных нападений на аэропорты в Брюсселе и Стамбуле в 2016 году".
"Оценка разведданных показывает, что террористические группы продолжают брать под прицел коммерческие авиалинии, в частности, пронося взрывные устройства в различных бытовых приборах", — сообщает министерство.
Министр внутренней безопасности Джон Келли в течение минувших выходных связался с конгрессменами и рассказал им, какие именно соображения безопасности стоят за ограничением на провоз электроники в салоне самолетов.
По данным американских СМИ, эта директива обсуждалась в течение нескольких недель.