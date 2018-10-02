02.10.2018, 12:37

Когда ждать пришествия Lidl — магазина с ”народными ценами” — в Эстонию? Фирма приподнимает завесу тайны

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rus.delfi.ee
EST 23
Lidl.
фото иллюстративноеFoto: Scanpix, SIPA

Немецкая сеть магазинов Lidl планирует расшириться: у них уже имеются помещения в Таллинне — четыре площади, и по одной — в Нарве и Тарту.

Город Тарту подтвердил, что сеть обращалась к ним по вопросам трех грунтов.

По словам тартуского городского архитектора Тыниса Арьяса, фирма интересовалась площадями на улицах Мыйзавахе и Туру, а также напротив ”Лыунакескус”.

Финский управляющий Lidl Лаури Сиппонен поведал, что сеть планирует открыть магазины в Эстонии и Латвии в 2020 году.

Также они подыскивают место и в Нарве. Уже есть место в центре города, а конкурс выиграло архитектурное бюро Molumba.

Второе здание — на улице Кангелазе — в данный момент принадлежит городу, но горсовет уже дал добро на основание в нем магазина.

”Как я понял, в следующем году начнут постройку первого магазина, второй — чуть попозже. Как я слышал, планируют строить в 2023”, — поведал вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов.

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