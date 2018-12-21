21.12.2018, 18:20

”Когда я работала неофициально, то молилась богу, чтобы здоровье не подвело." Работодатели осмелели настолько, что выплачивают ”зарплаты в конверте” на счет

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Тоомас Рандло
Тоомас Рандло
EST 2
”Когда я работала неофициально, то молилась богу, чтобы здоровье не подвело." Работодатели осмелели настолько, что выплачивают ”зарплаты в конверте” на счет
Suuremates firmades läheb musta töötasu haldamine raamatupidamises väga keeruliseks.Foto: Ester Vaitmaa

Термин ”зарплата в конверте” теряет свое значение, поскольку работодатели все чаще выплачивают неофициальную зарплату на банковский счет, пишет Eesti Päevaleht.

При этом если ранее департамент обычно возбуждал дело именно в отношении работодателя , то сейчас стал чаще обращать взор в сторону работников.

”Поскольку ситуация изменилась, в своих процессуальных действиях мы тоже стали действовать по-другому. В условиях давления зарплат и нехватки рабочей силы характер трудовых отношений изменился таким образом, что работник уже не находится в более невыгодной позиции с точки зрения системы налогообложения. Сейчас эта система стала склоняться, скорее, в строну работника. Исходя из этого, разумно культивировать ответственность и чувство риска и у работников”, — говорит представитель Налогово-таможенного департамента.

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