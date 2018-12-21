”Когда я работала неофициально, то молилась богу, чтобы здоровье не подвело." Работодатели осмелели настолько, что выплачивают ”зарплаты в конверте” на счет

При этом если ранее департамент обычно возбуждал дело именно в отношении работодателя , то сейчас стал чаще обращать взор в сторону работников.

”Поскольку ситуация изменилась, в своих процессуальных действиях мы тоже стали действовать по-другому. В условиях давления зарплат и нехватки рабочей силы характер трудовых отношений изменился таким образом, что работник уже не находится в более невыгодной позиции с точки зрения системы налогообложения. Сейчас эта система стала склоняться, скорее, в строну работника. Исходя из этого, разумно культивировать ответственность и чувство риска и у работников”, — говорит представитель Налогово-таможенного департамента.