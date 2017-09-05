Когда больше не можешь: как сделать виртуальное "самоубийство"

Социальные сети бурно обсуждают пост Михкеля Рауда, где автор рассказывает, как однажды покончил со своим виртуальным существованием и при необходимости готов это сделать вновь. Расставание с Facebook и Google оказалось на удивление сложным. И Рауд подробно описывает весь путь, который надо пройти, чтобы вычеркнуть себя из интернета, сообщает Tele2.

Первым делом закройте все личные онлайн-аккаунты, советует Рауд и продолжает: ”У каждого из нас их наберется несметное количество — от Фейсбука и Pinterest до Amazon и Netflix. И здесь вам поможет сайт, который так и называется — AccountKiller”.

”Далее нужно убрать свои данные со страниц дата-маклеров. Удивительно, насколько быстро можно найти в интернете любой домашний адрес или телефон. И если перспектива столкнуться ночью с какими-то сомнительными личностями, шныряющими вокруг вашего дома, вас не прельщает, разумнее будет заранее что-то предпринять”, — рекомендует блогер.