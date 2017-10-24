Коалиция не поддержала возвращение совместной налоговой декларации для супругов

Правительственная коалиция не поддержала восстановление совместной налоговой декларации для супругов, инициированное со стороны Партии Реформ, аргументировав это чрезмерным расходом для государственного бюджета, сообщает фракция Партии реформ в Рийгикогу.

”Коалиция не выполнила свое обещание по восстановлению совместной налоговой декларации для супругов. Сделанное послабление, согласно которому при отсутствии дохода или в случае его недостаточности супруги смогут частично переводить безналоговый минимум и определенные отчисления друг другу, недостаточное”, — сказал Айвар Сыэрд, член финансового комитета Рийгикогу.

Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер ранее заявил, что вопрос о совместной налоговой декларации для супругов очень важен в обществе и должен быть восстановлен: ”Это особенно важно для семей, в которых один из супругов сидит дома, и только другой супруг приносит доход". По его словам, в 2016 году 7490 семей задекларировало свой доход таким образом, что один супругов не получал доход.

”Министр финансов Тоомас Тынисте в письме финансовому комитету сказал, что повторное введение совместной налоговой декларации для супругов в той форме, в которой она действовала до 31 декабря 2016 года, окажет негативное влияние на государственный бюджет. В 2018 году их сумма составит 18,6 миллионов евро. Это та сумма, которую коалиция хочет отобрать у семей”, — заявил Сыэрд.

”Общая налоговая декларация также вытекает из действующего семейного законодательства и логики совместного имущества супругов. Брак обычно означает соглашение об общем имуществе и обязательствах, в том числе и право совместных налоговых деклараций. Возможность подачи совместных налоговых деклараций была привилегией для супружеских пар” — возмущается Сыэрд.