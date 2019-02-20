Книжный проект McDonald’s Happy Readers призван вдохновить детей на чтение

McDonald’s выпустил серию книг от любимых и признанных в мире детских авторов, которые будут предлагаться вместе с наборами Happy Meals во всех ресторанах Эстонии. Выбор книг будет регулярно меняться, через каждые два месяца к предложению будет добавляться две новые книги.

”Мы с большой радостью добавили в наш детский набор книги. Одним из наших главных приоритетов является благополучие семей и детей, и мы знаем, что чтение детских книг — это занятие, которое во время обеда или перед сном соберет вместе всю семью. Чтение всегда было фундаментальным для детского развития и воображения, тем более, это способствует тому, чтобы занятые работой родители проводили больше времени со своими детьми, открывая новый и увлекательный мир историй”, — говорит Владимир Яневский, генеральный директор McDonald’s в странах Балтии.

Новая инициатива является частью программы McDonald's Happy Meals Reader, которая нацелена на популяризацию чтения среди детей. Внедряя эту инициативу в Эстонии, McDonald’s предложит серию из 12 эксклюзивных книг ”Приключения близнецов Тритопов” от английского детского автора Крессиды Коуэлл, завоевавшей популярность серией книг ”Как приручить дракона”. Теперь при покупке набора Happy Meal посетители McDonald’s смогут выбрать бесплатную книгу в качестве альтернативы традиционной игрушке.

Кроме того, McDonald’s предлагает приложение Happy Studio™, которое позволяет семьям бесплатно скачивать интерактивные цифровые книжки и вместе наслаждаться ими.