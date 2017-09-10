КНДР за полгода незаконно экспортировала товары на 270 млн долларов

Несмотря на санкции, Пхеньян продает уголь и железную руду в Китай, Индию и другие страны, говорится в докладе ООН. Сообщается также о возможном военном сотрудничестве КНДР и Сирии.

Северная Корея за последние полгода в нарушение санкций экспортировала уголь, железную руду и другие товары по меньшей мере на 270 млн долларов. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает агентство AP со ссылкой на доклад экспертов ООН.

Среди стран, куда в этот период поставлялись товары из КНДР, несмотря на ограничительные меры, в документе указаны, в частности, Китай, Индия, Малайзия и Шри-Ланка. Кроме того, Северная Корея, вопреки запрету, продолжает работу над производством ядерного вооружения, отмечается в докладе.

Эксперты ООН также изучают "сообщения о запрещенном сотрудничестве в сфере химоружия, ракетных и традиционных вооружений" между КНДР и Сирией. Речь идет, в частности, о возможном обслуживании и ремонте сирийских систем ПВО. Расследуется и возможная закупка Пхеньяном оружия в африканских странах.

Совбез ООН может расширить санкции против Пхеньяна

Ожидается, что 11 сентября Совета Безопасности ООН проголосует по вопросу ужесточения санкций против Северной Кореи. Новые ограничительные меры, которые будут вынесены на голосование, предполагают эмбарго на поставки нефти Пхеньяну и замораживание активов лидера КНДР Ким Чен Ына. США также предлагают остановить экспорт текстиля из КНДР и запретить наем граждан этой страны на работу за рубежом.

3 сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.