Клубничная катастрофа: из-за дождливого лета ягоды одолевает плесень

Из-за холодного и дождливого лета клубника в этом году созрела на пару недель позже. А теперь урожаю угрожает новая беда.

”Ситуацию во многих хозяйствах, где выращивают ”Польку”, можно назвать катастрофой”, — прокомментировала нынешнее лето консультант по уходу за растениями Ульви Моор. Если другие сорта гораздо лучше переносят частые осадки, то любимая всеми ”Полька” — мягкая ягода и ее старые кусты становятся больше и гуще. Из-за постоянных дождей воздух не циркулирует и совсем маленькие зеленые ягоды начинают заболевать, пишет Maaleht.

Проблемы с ”Полькой”

”На некоторых плантациях пол урожая покрылось плесенью”, — констатирует консультант по уходу за растениями. Но ситуация с более сильными сортами не настолько плоха. Ульви Моор говорит, что такого холодного и дождливого лета давно уже не было. В этом году садоводы защищают растения даже больше, чем сухим и солнечным летом, но если клубника уже покраснела, то опрыскивать ее нельзя. Моор советует убирать с плантаций заплесневелые ягоды.

По словам руководителя и владельца хозяйства Aran Farming Пааво Отсуса, во время общения с другими садоводами он получил много информации о том, что из-за плесени погибнет, вероятно, большая часть урожая. Прежде всего, эта проблема касается полей старого сорта ”Полька”, которые расположены на открытой местности. В некоторых местах выкинут до 75 процентов ягод”, — добавил он.

Половина 15 гектаров полей Отсуса покрыты пленочными туннелями, которые не позволяют просачиваться дождю, что помогает спасти значительную часть урожая. Но и состояние полей на открытой местности Отсус оценил как положительное. Его потери из-за плесени составили всего несколько процентов урожая.

Цена остается высокой

Это значит, что стоимость эстонской клубники больше не будет снижаться.

Занимающийся выращиванием клубники в Ныо хозяин хутора Валдис Каскема также жалуется на проблемы с плесенью. ”Когда плесень уже есть на ”Польке”, и нет возможности достать первую заплесневевшую ягоду с грозди, то вскоре вся клубника начинает плесневеть и в итоге производитель просто опускает руки,” — объясняет он. Следовательно, люди, выращивающие клубнику, потеряют деньги. Насколько меньше будет урожай, Валдис Каскема предсказать не смог.

На этой неделе — самый разгар сезона клубники. На рынке в Тарту продавалась очень большая местная клубника. ”Из-за дождя клубника стала более крупной, — рассказывает Лийлиа Килк. — на следующей неделе пойдет клубника поменьше”. Также женщина отметила, что цена на ягоду уже сильно не снизиться. В среду она продавала крупную "Польку" по 5 евро за килограмм.