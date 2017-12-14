14.12.2017, 19:52

Клиенты жалуются на долгое ожидание и выросшие цены. Что случилось с Uber и Taxify?


rus.delfi.ee
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Takso hinnatest
Foto: Ilmar Saabas

В последнее время у пользователей приложений для вызова такси или частного водителя Taxify и Uber возникает много вопросов: в связи с холодной погодой увеличилось время ожидания и выросли цены. Бывает, что машин просто нет.

”Декабрь в связи с холодами и рождественскими праздниками всегда очень загружен, но, по нашим данным, время ожидания для клиентов не увеличилось”, — сказала пресс-секретарь Taxify Марилин Ноорем.

"Ценовой коэффициент ставит перед собой цель побудить таксистов выходить в наиболее востребованные временные промежутки. Он меняется в зависимости от соотношения между спросом и предложением. Практика показала, что в часы пик коэффициент выше”.

Для того, чтобы мотивировать водителей и предложить клиентам качественную услугу и в период праздников, Taxify использует различные бонусы: ”Например, на этой неделе мы гарантируем водителям недельную кассу в 755 евро и предлагаем им рекомендовать своих друзей в обмен на бонус в 150 евро”.

Глава Uber Estonia Энн Метсар также отмечает, что декабрь — крайне насыщенный месяц. ”Фирмы и учреждения проводят рождественские кооперативы и различные другие мероприятия, на которые люди предпочитать ехать не на своей машине. Кроме того, плохая погода заставляет их чаще оставлять автомобили дома и заказывать Uber. В связи с этими обстоятельствами увеличился и спрос, что может временно отразиться на длительности ожидания и ценовом коэффициенте”, — сказал Метсар и добавил, что ценники они в ближайшее время менять не планируют.

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