Клиенты Яндекс.Такси бьют тревогу: приложение снимает с банковского счета странные суммы!

Delfi Kasulik написал Мартин, с чьего счета странным образом были сняты различные суммы денег после поездки с использованием недавно пришедшего на эстонский рынок российского приложения Яндекс.Такси.

По словам мужчины, после совершенной 8 мая поездки с его счета начали систематически сниматься небольшие суммы размером 1-2 евро, которые в общем объеме превышают стоимость его поездки. В итоге Мартин был вынужден закрыть свою кредитную карту, чтобы со счета перестали пропадать деньги.

Другой обратившийся к Delfi читатель Каарел также обнаружил, что со счета у него снимаются небольшие суммы в пару десятков центов. Он через Яндекс.Такси совершил четыре поездки. Подсчитав сумму снятых денег, он пришел к выводу, что с него все же не взяли больше положенной суммы, но подобная система оплаты показалось ему странной.

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По словам пресс-секретаря Яндекс.Такси Натальи Журавлевой, это обычная практика в отношении новых клиентов. С их счета снимаются небольшие суммы в целях безопасности, чтобы избежать мошенничества. Это никак не влияет на финальную стоимость поездки.

Она добавила, что данная практика применяется только к первым поездкам новых клиентов. Кроме того, в последствии эти деньги возвращаются на счет. Если же клиент считает, что у него сняли больше денег, чем положено, то он может связаться с предоставителем услуги, чтобы решить ситуацию.