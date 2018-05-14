14.05.2018, 20:02

Клиенты Яндекс.Такси бьют тревогу: приложение снимает с банковского счета странные суммы!

 (42)
rus.delfi.ee
EST 16
Yandeks takso
Yandeks taksoFoto: Jaanus Lensment

Delfi Kasulik написал Мартин, с чьего счета странным образом были сняты различные суммы денег после поездки с использованием недавно пришедшего на эстонский рынок российского приложения Яндекс.Такси.

По словам мужчины, после совершенной 8 мая поездки с его счета начали систематически сниматься небольшие суммы размером 1-2 евро, которые в общем объеме превышают стоимость его поездки. В итоге Мартин был вынужден закрыть свою кредитную карту, чтобы со счета перестали пропадать деньги.

Другой обратившийся к Delfi читатель Каарел также обнаружил, что со счета у него снимаются небольшие суммы в пару десятков центов. Он через Яндекс.Такси совершил четыре поездки. Подсчитав сумму снятых денег, он пришел к выводу, что с него все же не взяли больше положенной суммы, но подобная система оплаты показалось ему странной.

Foto: Kuvatõmmis

По словам пресс-секретаря Яндекс.Такси Натальи Журавлевой, это обычная практика в отношении новых клиентов. С их счета снимаются небольшие суммы в целях безопасности, чтобы избежать мошенничества. Это никак не влияет на финальную стоимость поездки.

Она добавила, что данная практика применяется только к первым поездкам новых клиентов. Кроме того, в последствии эти деньги возвращаются на счет. Если же клиент считает, что у него сняли больше денег, чем положено, то он может связаться с предоставителем услуги, чтобы решить ситуацию.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Клиенты Яндекс.Такси бьют тревогу: приложение снимает с банковского счета странные суммы!

14.05.2018
Delfi Kasulik написал Мартин, с чьего счета странным образом были сняты различные суммы денег после поездки с использованием недавно пришедшего на эстонский рынок российского приложения Яндекс.Такси.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Письмо отца утонувшему в Тырва сыну, возбуждение дел на резервистов и конец роскошной жизни Винка

14.05.2018
Роскошной жизни заместителя главы подразделения ремонта автобусов Яануса Винка пришел конец. Как писал сегодня портал Delfi, соответствующие органы арестовали как минимум 70 транспортных средств и установили ипотеку на девять недвижимых вещей. А в отношении тысячи резервистов, не явившихся на крупномасштабные учения Сил обороны Siil-2018 ("Еж"), начнут дело о проступке. Об этих и других новостях читайте в нашей подборке новостей.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Ведьма Алиса о скандале вокруг Игоря Манга: ну старый перверт, ну и что? Тоже все старыми первертами будем

14.05.2018
Победительница второго сезона эстонской ”Битвы экстрасенсов” Алиса Верде дала Delfi большое интервью о себе и своих взглядах на жизнь. В виду последних событий вокруг астролога Игоря Манга, которого клиентки обвиняют в систематических домогательствах, мы спросили Алису ее мнение об этом вопросе.
Подробнее

ВИДЕО DELFI: Россиянин разрабатывает в Эстонии уникальные контроллеры для беспилотной авиации, белоруска — LED-освещение для выращивания марихуаны

14.05.2018
Эстонию на крупнейшем в Центральной и Восточной Европе соревновании среди стартапов в сфере энергетики Power Up! представит фирма Zubax Robotics, основанная выходцем из России. На проходившем 9 мая в Таллинне региональном финале конкурса этот стартап занял первое место среди 10 финалистов.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
151,20 €
-20% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
111,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100113
179,- €
-20% Meeste käekell Police HORIZON PL.15246JSB/02M
159,- €
127,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012002
113,40 €
68,04 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Эстонские предприниматели намерены обновить систему госустройства

14.05.2018
В понедельник, 14 мая 2018 года, 28 предпринимателей Эстонии учредили Целевое учреждение Riigireform, с целью наполнить понятным содержанием идеи по обновлению системы государственного устройства Эстонии.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Помогите найти человека, выбросившего в лесу Нарва-Йыэсуу унитаз!

14.05.2018
Городская управа Нарва-Йыэсуу совместно с RMK призывают людей помочь опознать по представленным фотографиям мужчину, выбросившего на нелегальной свалке в лесу курортного города унитаз.
Подробнее