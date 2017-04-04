Клиенты Telia в России не должны будут оплачивать мобильные счета за 3-4 апреля

В связи с террористическим актом, произошедшим вчера в Санкт-Петербурге, компания приняла решение произвести перерасчет расходов на мобильную связь для клиентов Telia и Diil, находящихся в России.

По решению правления, договорные клиенты Telia и Diil, а также клиенты разговорных карточек, находившиеся в России в период 03.04-04.04.2017, освобождаются от оплаты звонков, сообщений (SMS, MMS) и мобильного интернета в этот период. Входящие звонки для наших клиентов, находящихся в России, также бесплатны. Telia информирует об этом всех клиентов, пребывающих в России, посредством SMS-сообщений.

Это решение компания приняла для того, чтобы помочь своим клиентам оставаться на связи с родными и близкими, оказавшимися в России во время террористической атаки в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали десятки людей.