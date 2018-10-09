Клиенты Telia хотели скидок, а получили сообщение об ошибке(4)
Клиенты Telia, пожелавшие купить товары по скидке, вместо нее получили сообщение об ошибке.
Клиенты Telia, пожелавшие купить товары по скидке, вместо нее получили сообщение об ошибке.
Вчера Telia объявила, что в их интернет-магазине начинается распродажа под названием ”Ночь покупок”. Она должна была быть с 21 часа вечера до 9 часов утра. Но внезапно оказалась короче.
Посетители интернет-магазина не смогли ознакомиться с предложениями и совершить покупки. ”В 21 час должно было начаться, на страничке производятся работы, и вроде бы туда вчера вообще нельзя было войти”, — пишет один читатель.
Что случилось? Объясняет управляюший интернет-торговлей Telia Кати Ваби-Ванаале.
Кажется, что мы недооценили интерес клиентов к ”Ночи покупок” и искренне извиняемся перед всеми, кто не смог сделать заказ.
Из-за внезапного повышения нагрузки в несколько раз в промежутке между 21 и 23:20 было нарушено приобретение товаров в рамках ”Ночи покупок”, а также использование э-магазина. К счастью, ”упал” не весь магазин, которые перешли по прямой ссылке на товар, все же смогли совершить покупку.
К 23:20 все проблемы были решены.
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