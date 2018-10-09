09.10.2018, 18:40

Клиенты Telia хотели скидок, а получили сообщение об ошибке

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комментарий фирмы
rus.delfi.ee
EST 1
Telia uus kontor
Foto: Priit Simson

Клиенты Telia, пожелавшие купить товары по скидке, вместо нее получили сообщение об ошибке.

Вчера Telia объявила, что в их интернет-магазине начинается распродажа под названием ”Ночь покупок”. Она должна была быть с 21 часа вечера до 9 часов утра. Но внезапно оказалась короче.

Посетители интернет-магазина не смогли ознакомиться с предложениями и совершить покупки. ”В 21 час должно было начаться, на страничке производятся работы, и вроде бы туда вчера вообще нельзя было войти”, — пишет один читатель.

Что случилось? Объясняет управляюший интернет-торговлей Telia Кати Ваби-Ванаале.

Кажется, что мы недооценили интерес клиентов к ”Ночи покупок” и искренне извиняемся перед всеми, кто не смог сделать заказ.

Из-за внезапного повышения нагрузки в несколько раз в промежутке между 21 и 23:20 было нарушено приобретение товаров в рамках ”Ночи покупок”, а также использование э-магазина. К счастью, ”упал” не весь магазин, которые перешли по прямой ссылке на товар, все же смогли совершить покупку.

К 23:20 все проблемы были решены.

Tallinn Hockey weekend
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