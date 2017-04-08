Клиенты Tele2 получают от Elisa и Telia невероятные предложения

На минувшей неделе Tele2 сообщила об изменениях в условиях пользовательского соглашения, которые вступят в силу 1 мая. В случае несогласия с условиями клиенты имеют право отказаться от заключенного с Tele2 договора без уплаты неустойки.

О своем желании расторгнуть договор следует сообщить фирме до 30 апреля.

В редакцию обратились несколько читателей, получивших от других операторов невероятно выгодные предложения. Так, одному и них Elisa предложила за 4 евро пакет, включающий 1200 минут разговора и СМС и 15 ГБ интернета в месяц при условии заключения договора сроком на 2 года.

По словам руководителя службы по связям с общественностью Elisa Марики Райски, на эстонском рынке телекоммуникаций уже на протяжении многих лет действует жесткая конкуренция.

”Несомненно, от этого всего выигрывают прежде всего именно клиенты. Все операторы прилагают много усилий, чтобы предлагать как уже имеющимся, так и новым клиентам все более соответствующие времени предложения, пытаясь отвечать персональным потребностям каждого клиента”, — сказала она.

Тем не менее, она подчеркивает, что в данном случае речь не идет о попытке каким-то особенным образом воспользоваться сложившейся ситуацией. ”Ежедневно между операторами и клиентами проходят сотни различных предложений, и, безусловно, никакой деятельности, которая отличалась бы от обыденной, тут нет”, — заверила она.

То же утверждает и руководитель службы по связям с общественностью Telia Райго Неудорф: ”Telia не меняла своей обычной стратегии продаж и предложений, и работа идет в обыденном ритме. Хотя мы и заметили, что клиенты Tele2 сами возвращаются к нам быстрее, чем раньше. Причины этому могут быть разными, начиная с довольства/недовольства клиента, заканчивая хотя бы тем, что ранее смене поставщика услуги что-то препятствовало, например, срочный договор”.

”Говорилось и том, что переход конкурента на новую систему расчета и связанные с этим хлопоты заставили некоторых клиентов сменить поставщика услуги”, — отметил Неудорф.