Клиенты Tele2 могут оплачивать покупки в магазинах приложений Apple путем телефонных счетов

С 18 октября клиенты Tele2 первыми в Эстонии смогут оплачивать покупку мобильных приложений и развлекательного контента в магазинах App Store, Apple Music и iTunes на основании своих телефонных счетов, сообщает Tele2.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, теперь приложения, музыку, игры, фильмы и э-книги смогут покупать также клиенты, у которых нет кредитной карты.

”Оплата покупок на основании телефонного счета, безусловно, удобная возможность. Причем за услугу не взимается никакая дополнительная плата”, — отметила Арон.

Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, надо предварительно выбрать в настройках аккаунта App Store, Apple Music или iTunes опцию ”Carrier Billing”. А оплачивать свои покупки в онлайн-магазинах Apple смогут как договорные клиенты, так и клиенты разговорных карт Tele2.

При заказе приложений и развлекательного контента действует дневной лимит в размере 30 евро, а также месячный — в размере 130 евро. Если лимит превышен, покупки можно оплачивать только с помощью кредитной карты.

Настройка услуги оплаты на основании счета за мобильный телефон происходит автоматически, после чего клиент сможет буквально одним нажатием клавиши заказывать приложения и развлекательный контент с любого устройства Apple, в том числе с приставки Apple TV и часов Apple.

В настоящее время онлайн-магазины предлагают огромный выбор продукции: Apple Store — свыше 2,2 млн. приложений, Apple Music — 40 млн. музыкальных композиций, iTunes — 85 000 фильмов.