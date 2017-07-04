Клиенты Tallinna Vesi теперь могут подавать показания счетчиков по мобильному телефону

Теперь клиенты Tallinna Vesi могут подавать показания счетчиков воды и смотреть свое потребление воды также с помощью мобильного приложения. Приложение предусмотрено как для частных, так и для бизнес-клиентов, для того чтобы сделать ежедневные процессы более быстрыми и удобными, сообщается в пресс-релизе Tallinna Vesi.

По словам руководителя обслуживания клиентов Tallinna Vesi Сирье Спиэгельберг, цель мобильного приложения перенаправить все больше клиентов в каналы самообслуживания. «Как правило, для наших клиентов важно именно подать показания счетчиков воды, и теперь это возможно сделать также по мобильному телефону. Конечно, в будущем планируем развивать это приложение и добавить в него еще больше полезных для клиентов функций», - сказала Спиэгельберг.

Спиэгельберг добавила, что все предприятия сферы обслуживания движутся сейчас в сторону самообслуживания. «Самообслуживание удобно как клиентам, так и предприятию. Конторы обслуживания открыты в определенное время, и дорога туда занимает время, а электронные каналы обслуживания можно использовать в любое время и независимо от дня недели», - сказала она. «Надеюсь, что в ближайшее время мы придем к тому, что большинство наших клиентов будет отдавать предпочтение каналам самообслуживания», - добавила Спиэгельберг. Подавать показания счетчиков воды через приложение смогут все договорные клиенты Tallinna Vesi и их доверенные представители.

Для использования приложения нужно загрузить „Tallinna Vesi iseteenindus“, которое работает как на платформах Android, Microstoft , так и на платформе Apple. В приложение можно войти с помощью полученного в самообслуживании пароля или с помощью mobiil-ID. Отзывы о мобильном приложении можно отправлять в интернет-магазин приложений или на адрес э-почты sertifikaadihaldur@tvesi.ee.