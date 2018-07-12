12.07.2018, 19:10

Клиенты Swedbank все чаще возвращают жилищные кредиты через интернет-банк


rus.delfi.ee
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Pangaliidu pressiüritus
Foto: Andres Putting

Каждый месяц в договоры о жилищном кредите вносится около 700 изменений, большая часть из которых делается через интернет-банк. Число частичных возвратов жилищного кредита в интернет-банке возросло по сравнению с прошлым годом почти на 40%, полный возврат остатка по кредиту остаётся на стабильном уровне, сказано в пресс-релизе.

По словам руководителя сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма, клиенты всё чаще пользуются возможностью вносить изменения в свои кредитные договоры или осуществлять досрочный возврат кредита через интернет-банк. „Чаще всего в самообслуживании интернет-банка люди досрочно возвращают кредит. Частично возвращают кредит в среднем 400 раз в месяц, что на 38% больше, чем в прошлом году. Поскольку нижней границы возвращаемой суммы не установлено и возврат в интернет-банке делать очень просто, клиенты пользуются этой возможностью всё активнее, в том числе и для возврата небольших сумм, но средняя возвращаемая сумма всё-таки составляет примерно 3200 евро. Полностью возвращают остаток по жилищному кредиту в среднем 115 клиентов в месяц. Средняя возвращаемая сумма составляет 11 300 евро. Полный возврат остатка по кредиту в большинстве случаев связан с продажей имущества, и 2/3 возвратов кредита происходят после осуществления сделки по продаже”, — говорит Пяргма и добавляет, что рост активности частичного возврата жилищных кредитов связан как с более благоприятной экономической средой, так и с возможностью при желании делать небольшие возвратные платежи.

„Мы видим, что клиенты высоко ценят гибкие дигитальные решения и всё активнее ими пользуются. Кроме того, в интернет-банке можно изменить, например, платёжный день по кредиту или счёт, с которого удерживаются деньги”, — пояснила Пяргма и подчеркнула, что постоянно добавляются и новые возможности.

„С 25 июня договор жилищного кредита или дополнение к кредитному договору можно подписывать в интернет-банке. Это означает, что клиент может подписать договор в любом месте и в любое подходящее время. На сегодняшний день этой возможностью воспользовались уже более 100 клиентов. Весь процесс происходит в знакомой среде интернет-банка, и подписание кредитного договора занимает всего пару минут. Подписанный договор не обязательно сохранять в свой компьютер, поскольку в любой момент его можно посмотреть в интернет-банке”.

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