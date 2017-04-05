Клиенты недовольны: единственный банкомат SEB в Курессааре не работал два дня

Ремонт банкомата около конторы SEB в центре Курессааре сделал невозможным его использование в понедельник и первую половину вторника, оставив клиентов банка без какой-либо возможности положить наличные деньги на счет.

Почти два дня клиенты SEB вообще не могли положить деньги на свой счет, так как с осени прошлого года курессаареская контора SEB перестала проводить операции с наличными, пишет Saarte Hääl.

Представитель SEB Юлия Пийлманн подтвердила, что данный банкомат находился в ремонте с 12:00 3 апреля до 13:00 4 апреля.

По ее словам, в истории работы автомата нет ничего необычного: ”Автомат время от времени все же нуждается в ремонте, но показатели его работы отлично вписываются в средние по Эстонии, в марте надежность автомата составляла 97,25%”.

На вопрос о том, не станет ли банк рассматривать установок еще одного банкомата по приему наличных в Курессааре, представитель ответила, что исходя из надежности работы автомата сейчас еще рано говорить о его замене или необходимости создания альтернативы.