Клиенты Maxima оказались выдворенными из магазина: фирма просит прощения

С редакцией связался читатель, который рассказал о том, как в 9 утра в субботу его, как и других клиентов, выпроводили из магазина Maxima в Пайде.

”Я зашел в магазин, дошел до прилавка с овощами и стал искать пакет, куда сложить яблоки. В это время я увидел продавщицу, раскладывающую товар. Я взял пакет, сложил яблоки, но продавщица крикнула, что сегодня магазин закрыт и открыта лишь аптека. Я сказал, что в таком случае на входе должно быть оповещение, но его не было”, — продолжает читатель.

”На это продавщица крикнула, что его скоро вывесят. Я положил все обратно и пошел в другой магазин. Там я услышал, что и другие клиенты не поняли, что происходит, и были таким же образом вышвырнуты из магазина”, — посетовал несостоявшийся покупатель Maxima.

По словам директора по операциям Maxima Марко Пыдера, они понимают ожидания клиента и приносят извинения за возможные неудобства.

”Работница передала клиенту информацию, которая вот-вот должны была быть вывешена и у входа. По техническим причинам магазин начал работу позже. Несомненно, мы в дальнейшем обратим более пристальное внимание на более корректное распространение информации”, — сказал Пыдер.