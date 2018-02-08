Клиенты Elisa возмущены: на то, чтобы дозвониться да службы поддержки, может уйти полтора часа!

В последнее время звонящие в службу поддержки клиенты Elisa вынуждены слишком долго ожидать ответа.

”У кого нет радио, может позвонить в Elisa и послушать медленную расслабляющую музыку”, — иронизирует один из клиентов, который прождал в очереди 27 минут.

Согласно публикациям в соцсетях, некоторым приходилось ждать ответа и по полтора часа.

По словам специалиста по связям с общественностью Elisa Саскии Киви, причина кроется в объединении Starman и Elisa.

”Мы очень извиняемся перед клиентами за то, что при обслуживании по телефону сейчас у нас очереди длиннее обычного. В течение января количество обращений на наш инфотелефон в связи с объединением двух предприятий выросло почти на 40%. Причина кроется в резко возросшем интересе к новым услугам объединенного предприятия и вопросам относительно каналов оплаты счетов”, — сказала она.

Киви отметила также, что зимой более длинные очереди обусловлены и эпидемией гриппа. Кроме того, обслуживающие клиентов должны сами ознакомиться с новыми товарами и услугами, которыми пополнился ассортимент в связи с объедением. ”Мы делаем все возможное, чтобы обслужить всех клиентов максимально быстро”, — заверила Киви.