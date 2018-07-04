Клиенты Elisa могут теперь наслаждаться двумя новыми русскоязычными развлекательными каналами

С сегодняшнего дня Elisa Elamus позволяет наслаждаться летом и по двум транслирующим развлекательные передачи на русском языке каналам — TNT4 и "Пятница!", сообщает Elisa.

У клиентов Elisa появился очередной повод для радости — ассортимент телевизионных каналов в каждом пакете пополнился первоклассными русскоязычными развлекательными каналами TNT4 и Пятница!. Канал TNT4 из известного семейства TNT предлагает только наилучший развлекательный контент из классических сериалов и передач TNT. Зрители этого канала могут смотреть на русском языке такие востребованные юмористические передачи как Comedy Club Classic, Comedy Woman Classic и Comedy Battle. В эфире TNT4 также транслируются популярные комедийные сериалы ”Универ”, ”Зайцев+1” и многие другие. TNT4 — самый быстро развивающийся развлекательный телеканал в России.

Канал Пятница! посвящен наслаждению повседневной жизнью и показывает передачи о путешествиях, еде, шопинге и индустрии красоты. Телезрители описывают этот канал как гид для любителей изучать новые страны и обычаи. В 2016 году канал посмотрело свыше 45 миллионов человек, что делает его одним из наиболее просматриваемых в России. Самой популярной передачей на этом телеканале является ”Орел и решка”, ведущие которой еженедельно летают в разные интересные места по всему миру.