Клиентов Novatours не пустили на борт самолета из-за ошибки фирмы

Гражданам Армении, которые приобрели в Novatours путевку в Египет, не удалось подняться в Таллинне на борт самолета, так как туроператор не сообщил им существенную информацию.

В октябре прошлого года клиент приобрел в Novatours тур в Хургаду. Поездка должна была состояться с 17 ноября по 24 ноября и стоила 1050 евро. Согласно жалобе потребителя, туроператор не сообщил ему о необходимости оформления визы. Граждане Армении для поездок в Египет должны ходатайствовать о визе в посольстве Египта, которое находится в Хельсинки.

Согласно обязательственно-правовому закону, Novatours должна была предупредить клиентов о требованиях в отношении паспорта и визы, особенно по части сроков оформления документов и требований в области здравоохранения.

Потребитель считает, что представитель Novatours был недостаточно компетентен и в данных условиях не был осведомлен о том, что граждане Армении для получения визы должны обращаться в посольство, предполагая, что клиент сможет приобрести визу в аэропорту Хургады так, как это могут делать граждане ЕС, России, Украины и обладатели серого паспорта.

Это подтверждает и фраза из электронной переписки: ”В случае, если виза заказана, то ее можно получить по прибытию в аэропорту Египта”.

В связи с этим клиент считает Novatours виновной в ущербе на сумму 1050 евро. Пока фирма вернула лишь 214,06 евро.

Novatours объясняет, что в своей электронной среде они напоминают клиентам о возможности/необходимости проверить список необходимых рейсовых документов на странице министерства иностранных дел www.vm.ee и просят иностранных граждан проверить условия въезда в страну в консульском представительстве. Торговец считает, что таким образом он выполнил обязательство об оповещении. Кроме того, фирма ссылается на условия договора, согласно которым пассажир сам ответственен за соответствие необходимых для поездки документов требованиям.

Комиссия Департамента защиты прав потребителей в своем решении отметила, что, согласно закону, перед заключением договора, позволяющего воспроизведение в письменной форме, необходимо оповестить пассажира об общих требованиях относительно паспорта и виз, особенно о сроках получения этих документов, а также о касающихся здравоохранения требованиях.

Комиссия считает, что Novatours не предоставила соответствующую информацию и что ссылка на возможное местонахождение информации является слишком общей. ”Суть данной информации сводилась к тому, что потребители сами должны выяснять обстоятельства. Это является нарушением договора, поскольку закон обязывает торговца предоставить потребителю эту информацию”, — значится в решении.

Второй аргумент торговца заключался в том, что типовыми условиями он освободил себя от следующей из закона ответственности и возложил все связанные с рейсовыми документами действия на потребителя. Комиссия считает, что такое прочтение является ничтожным в понимании обязательственно-правового закона. Кроме того, торговец в своем электронном письме предоставил потребителю неверную информацию относительного визового режима. В связи с перечисленными выше фактами требование потребителя о возврате всей суммы является обоснованным.