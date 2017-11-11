Клиентка рассержена: отправленную через автомат Omniva посылку получил совершенно посторонний человек

Отправленная по почте посылка не отправилась, и на следующий день ее забрал в том же посылочном автомате какой-то посторонний человек. Согласно объяснению Omniva, речь идет об ошибке самой клиентки.

По словам связавшейся с Delfi читательницы, она хотела продать брюки и решила отправить их покупателю через посылочный автомат Omniva. "Утром я пошла отправлять посылку — ввела данные и следовала всему, что мне предписывал автомат", — описывает женщина.

По ее словам, тогда машина начала барахлить. "После оплаты автомат должен был выдать мне наклейку, чтобы ее просканировать, но наклейка не появилась. Мой спутник жизни разок легонько стукнул машину ногой, и тогда мы получили наклейку", — говорит она.

Тогда машина попросила еще 90 центов. "Я точно не поняла, за что, но посчитала, что это какая-то ошибка системы, и заплатила их, — рассказывает читательница. — Тогда автомат открыл мне следующую ячейку побольше, которая мне была не нужна".

После этого клиентка связалась с клиентской службой Omniva, где ей сказали, что ее посылки в системе нет и деньги она тоже как будто не платила.

Вечером следующего дня странным образом какой-то не имеющий отношения к делу человек получил в том же автомате посылку клиентки. "Я была в замешательстве. Слава богу, что посылку получил честный человек и сразу написал мне", — сказала отправившая посылку клиентка.

По словам пресс-секретаря Omniva Маттиаса Кайва, они посмотрели видеозапись и выяснилось, что клиентка сама сделала ошибку при отправке посылки. "После помещения посылки в нужную ячейку посылочный автомат показал на экране выбор "Подтвердить" или "Открыть ячейку побольше", последнее на случай, если посылка не влезет в ячейку выбранного размера, — сказал он. — Вместо того, чтобы нажать "Подтвердить", клиентка по ошибке нажала кнопку "Открыть ячейку побольше".

Поэтому автомат и попросил у клиентки еще денег, поскольку отправка посылки побольше стоит дороже, и затем открыл ячейку побольше.

Кайв сказал, что женщина оставила свою посылку в первой ячейке, которая позже открылась для следующего клиента, потому что автомат посчитал ее пустой, так как клиентка сама подтвердила, что хочет ячейку побольше и даже заплатила за нее.