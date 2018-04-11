11.04.2018, 11:36

Клиентка Prisma разочарована неразберихой с бонусами: мужу что, надо ходить в магазин с моей ИД-картой?

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rus.delfi.ee
EST 10
Sikupilli Prisma
Sikupilli PrismaFoto: Priit Simson

В редакцию обратилась обеспокоенная клиентка магазина Prisma, у которой возникли проблемы с бонусами постоянного клиента.

Обычно женщина расплачивается в магазине сама, но в этот раз это сделал муж. ”На нашем счету клиента неиспользованного бонуса довольно много и я удивилась, что в чеке этого не указали. Сначала я подумала, что дело в том, что я — главный пользователь и поэтому у мужа нет прав его использовать”, — пишет женщина. Она зашла в систему самообслуживания и не обнаружила данной покупки в истории. Несмотря на то, что в описании услуги сказано, что бонусы всех присоединенных к главному пользователю дополнительных пользователей суммируются с бонусами основного пользователя.

”Это стало очень неприятным сюрпризом. Муж закупился сегодня почти на 100 евро и по сути эти деньги были выброшены на ветер. Да, бонус мы получим, но за месяц мой процент составит всего 4-5 и поэтому в итоге мы потеряем. Тем более, что мы действительно ведем одно хозяйство, а получается, что по сути в магазин может ходить только основной владелец счета либо все месте. Мужа можно посылать в магазин только с ИД-картой жены”, — сокрушается читательница.

Специалист по коммуникации Prisma Пирет Ланкотс сказала, что они сожалеют о возникшем недоразумении и что в таких случаях лучше связаться с магазином напрямую по электронной почте konto@prismamarket.ee, указав личный код и имя основного пользователя.

”Согласно условиям пользования Prisma KONTO, расплачиваться бонусными пунктами при совершении покупок может лишь главный пользователь счета. Главный пользователь видит на сайте Prisma www.prismamarket.ee информацию о совершенных дополнительными пользователями покупках.

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Дополнительный пользователь не видит информации о своих покупках, покупках другого дополнительного пользователя и главного пользователя. Исходя из этого условия, информация о бонусах не отображается и на чеках покупок, совершенных дополнительным пользователем. Более точная информация представлена на нашем сайте”.
”Покупки постоянного клиента отображаются на его счету начиная со следующего дня, но ежемесячное поступление бонусных пунктов зависит от общей суммы покупок главного пользователя и дополнительных пользователей за прошлый календарный месяц (с первого по последний день). Бонусы поступают на счет третьего числа следующего месяца и если совершенная в последний день месяца покупка в тот же день на счету не отображается, то в расчет она идет все равно и в любом случае влияет на бонусный уровень”, — пояснила Ланкотс.

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