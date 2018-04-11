Клиентка Prisma разочарована неразберихой с бонусами: мужу что, надо ходить в магазин с моей ИД-картой?

В редакцию обратилась обеспокоенная клиентка магазина Prisma, у которой возникли проблемы с бонусами постоянного клиента.

Обычно женщина расплачивается в магазине сама, но в этот раз это сделал муж. ”На нашем счету клиента неиспользованного бонуса довольно много и я удивилась, что в чеке этого не указали. Сначала я подумала, что дело в том, что я — главный пользователь и поэтому у мужа нет прав его использовать”, — пишет женщина. Она зашла в систему самообслуживания и не обнаружила данной покупки в истории. Несмотря на то, что в описании услуги сказано, что бонусы всех присоединенных к главному пользователю дополнительных пользователей суммируются с бонусами основного пользователя.

”Это стало очень неприятным сюрпризом. Муж закупился сегодня почти на 100 евро и по сути эти деньги были выброшены на ветер. Да, бонус мы получим, но за месяц мой процент составит всего 4-5 и поэтому в итоге мы потеряем. Тем более, что мы действительно ведем одно хозяйство, а получается, что по сути в магазин может ходить только основной владелец счета либо все месте. Мужа можно посылать в магазин только с ИД-картой жены”, — сокрушается читательница.