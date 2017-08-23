Клиента Tallink вместо Швеции отправили в Финляндию: "фирма должна оплатить неиспользованный билет!"

У клиента Tallink был куплен билет на судно Таллинн-Стокгольм. В порту же его направили на судно в Финляндию. Поскольку билет не был использован и дополнительный рейс потребовал дополнительных расходов, клиент считает, что судоходная фирма должна компенсировать ему стоимость неиспользованного билета.

С редакцией Delfi Kasulik связался клиент Tallink, по словам которого он купил билет на судно в Швецию, а в порту его направили не на то судно.

"Мне нужно было отправиться в Стокгольм на вечернем судне. Но в автомобильной очереди меня направили на судно в Финляндию. Направляющий человек корректно попросил бортовую карту, посмотрел ее и направил меня на судно, которое по несчастью оказалось не тем. Правда, шел дождь и висящий на зеркале флажок мог быть плохо виден через запотевшее стекло, но бортовая карта была на судно в Швецию", — заверил пассажир.

Когда выяснилось, что он не на том судне, было уже поздно. Судно отправилось. Члены судовой команды организовали ему рейс из Финляндии в Швецию, куда он добрался с большим опозданием, и по словам клиента Tallink, у него нет ни одной претензии к судовой команде. Скорее его рассердило отношение клиентской службы.

"Общение с координатором связей с клиентами позднее было неприятным и оставило впечатление, будто я сам виноват, что не смог найти нужное судно. Если меня направили не на то судно, то я будто бы должен был сам найти нужное", — сказал он.

По словам пассажира, при посадке на судно было по меньшей мере три вещи, которые могла бы использовать Tallink: "Шведский флаг был на зеркале или, как утверждает Tallink, на приборной панели; через окно я дал бортовую карту, на что мне пожелали счастливого пути; если и этого было недостаточно, можно было бы спросить, потому что у меня ведь было открыто окно, когда я давал бортовую карту", — перечислил он.

"Как угодно, но я не вижу возможности, чтобы я сам мог отправиться на нужное судно, если мне показывают, на какое судно ехать".

Пассажир считает, что поскольку он не использовал билет Таллинн-Стокгольм по не зависящим от него причинам и у него были на этом рейсе дополнительные расходы, то Tallink должна это компенсировать.

Отвечает руководитель по коммуникациям Tallink Катри Линк:

"Из-за стечения многих обстоятельств, к сожалению, действительно произошел исключительный случай, что направляющегося в Стокгольм пассажира из-за ошибки работника направили на отправляющееся в Хельсинки судно. Когда ошибка обнаружилась, пассажиру сразу на судне предложили различные варианты для лучшего разрешения ситуации, из которых пассажир выбрал наиболее подходящий ему и при этом заверил нашего обслуживающего работника, что доволен данным решением.

Вдобавок к тому, что обеспечили прибытие клиента в пункт назначения при первой возможности, Tallink предоставила клиенту место в каюте на линии Турку-Стокгольм, завтрак и "судовые деньги" на 65 евро, чтобы смягчить возникшую ситуацию. Клиентская служба Tallink просила пассажира передать нам документы и о других обусловленных опозданием расходах, чтобы при необходимости покрыть и эти расходы. Еще раз приносим извинения пассажиру".