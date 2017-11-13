Клиента магазина K-Rauta привело в ужас хамство со стороны продавца

В прошлый четверг Энн попросил у продавца магазина K-Rauta в Хааберсти помощи в выборе заклепок для клещей, но столкнулся с ужасающим отношением.

”Мне нужны были заклепки для заклепочника. Господин даже не соизволил пошевелиться. Ответил что-то в духе ”ну идите и купите””, — описывает ситуацию покупатель.

Энн сказал продавцу, что они должны направлять покупателей, на что тот ответил: ”Что вы ноете?”. Энн спросил, кто ноет, на что продавец еще раз сказал, что он. ”Я показал ему заклепочник, похожий на мой, и сказал, что диаметр заклепок я не знаю, на что он ответил, что все написано на упаковке. Я парировал, что не написано. И только тогда мужчина встал, взял клещи и признал мою правоту”, — продолжает Энн. В итоге продавец все-таки помог клиенту выбрать товар. ”Но то, каким хамством это все сопровождалось….Когда я уходил, то сказал, что у него такой вид, будто он хочет послать меня в ***пу, на что он ответил, что я читаю его мысли”.

И.о. директора магазина Анника Таммур выразила в связи с инцидентом сожаление. ”Разумеется, такой стиль общения неприемлем для работников K-rauta и подобному поведению нет никакого оправдания. Мы уже провели с данным продавцом встречу и еще раз напомнили ему действующие на нашем предприятии стандарты обслуживания. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы таких ситуаций не повторилось”, — сказала она.