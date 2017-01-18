”Почему Telia посылает своим клиентом письма, что их сотрудник придет для проведения работ по настройке в промежуток между 12:30 и 16:30 часами? Другие фирмы, предлагающие услуги, в состоянии спланировать свою работу с точностью до часа. Работающий человек не может по полдня сидеть дома!”, — негодует читатель.

Комментарий фирмы

Ситуацию комментирует директор по связям с общественность Telia Райго Неудорф.

”Мы всегда стараемся по мере возможностей предложить клиенту точное время. К сожалению, реальное время, отведенное на визит техника, очень сложно предсказать, так как это зависит от конкретного здания и от местного решения внутренней сети, а также, разумеется, от личных пожеланий клиента и от необходимости руководства”, — объяснил ситуацию Неудорф.

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Таким образом, по его словам, с часовой точностью спланировать визит трудно, и поэтому они предлагают промежуток времени, в который приедет техник и выполнит работу.

”Мы считаем, что это лучшее решение, нежели предлагать точное время визита, которое потом в реальности труднее гарантировать, и в результате чего может случиться так, что техник не сможет выполнить за указанный промежуток времени весь объем работ”, — добавил представитель фирмы.

”Это сбило бы, помимо планов одного конкретного клиента, также и планы других. Промежуток времени зависит от конкретного типа работы и технологии”, — пояснил Неудорф.

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