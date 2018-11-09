Клиент заказал страховую экспертизу, как требовала страховка Swedbank, но ему отказались возмещать расходы. Кто прав?

Выяснилось, что причиной ущербы было отсутствие прокладки между покрытием крыши. Вода просочилась с крыши во внутренние помещение, когда под крышу намело снега, который начал там таять.

Swedbank P&C Insurance не пожелал компенсировать расходы на страховую экспертизу по выявлению причин возникновения ущерба, потому что выявление места протечки на крыше не связано с полученным в результате протечки ущербом. В отношении компенсации восстановительного ремонта по устранению последствий протечки у фирмы возражений не имелось.

Всего клиент потратил на экспертизу и ремонт 570 евро, из которых стоимость экспертизы составила 206,40 евро.

Swedbank посчитал, что причиной возникновения ущерба было отсутствие прокладки под коньком крыши. Место протечки не образовалось вследствие страхового случая, поэтому выявление данного места страховка и не расценивает как траты, вызванные страховым случаем.

Однако комиссия по потребительским спорам решила удовлетворить требование клиента. Согласно Закону о страховой деятельности, страхователь (т.е. клиент) при работе со страховым случаем обязан пытаться предотвратить ущерб и уменьшить риски его возникновения, при этом опираясь на инструкции страховщика (т.е. страховой фирмы).

Как выяснилось, клиент заказал экспертизу, исходя из страховых инструкций, и страховая фирма использовала результаты экспертизы для установления причин возникновения ущерба. Так как клиент заказал экспертизу, исходя из инструкций, то страховка обязаны возместить ее стоимость.