09.11.2018, 21:36

Клиент заказал страховую экспертизу, как требовала страховка Swedbank, но ему отказались возмещать расходы. Кто прав?


rus.delfi.ee
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Kärla
KärlaFoto: Margus Taal

В январе этого года из-за протечки крыши имуществу клиента страховой фирмы Swedbank был причинен ущерб от воды. Была проведена страховая экспертиза для выяснения причин ущерба, но Swedbank P&C Insurance позже отказалась компенсировать расходы на нее. Клиент обратился в Департамент защиты прав потребителей.

Выяснилось, что причиной ущербы было отсутствие прокладки между покрытием крыши. Вода просочилась с крыши во внутренние помещение, когда под крышу намело снега, который начал там таять.

Swedbank P&C Insurance не пожелал компенсировать расходы на страховую экспертизу по выявлению причин возникновения ущерба, потому что выявление места протечки на крыше не связано с полученным в результате протечки ущербом. В отношении компенсации восстановительного ремонта по устранению последствий протечки у фирмы возражений не имелось.

Всего клиент потратил на экспертизу и ремонт 570 евро, из которых стоимость экспертизы составила 206,40 евро.

Swedbank посчитал, что причиной возникновения ущерба было отсутствие прокладки под коньком крыши. Место протечки не образовалось вследствие страхового случая, поэтому выявление данного места страховка и не расценивает как траты, вызванные страховым случаем.

Однако комиссия по потребительским спорам решила удовлетворить требование клиента. Согласно Закону о страховой деятельности, страхователь (т.е. клиент) при работе со страховым случаем обязан пытаться предотвратить ущерб и уменьшить риски его возникновения, при этом опираясь на инструкции страховщика (т.е. страховой фирмы).

Как выяснилось, клиент заказал экспертизу, исходя из страховых инструкций, и страховая фирма использовала результаты экспертизы для установления причин возникновения ущерба. Так как клиент заказал экспертизу, исходя из инструкций, то страховка обязаны возместить ее стоимость.

Зато комиссия отказала клиенту в другом его требовании — возмещении расходов на установление кровельного покрытия, которое стоило более 300 евро. Комиссия посчитала, что требование не обосновано, так как возникшие при строительстве здания риски не защищены договором о страховке, хотя клиент и обязан уменьшить эти риски.

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