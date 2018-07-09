09.07.2018, 10:10

Клиент заказал дорогой шкаф, но заказ задержали на полгода. Продавец лишь посоветовал ему самому поговорить с производителем

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rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Клиент заказал в мебельном магазине шкаф, и хотя он опоздал более чем на пять месяцев, продавец посчитал, что не обязан возвращать покупателю деньги. В итоге тот обратился в Комиссию по потребительским спорам.

Все началось с того, что клиент пожелал заказать у продавца шкаф за 1100 евро и два комода за 1890 евро. В итоге общая сумма заказа составила примерно 3000 евро, и клиент сделал предоплату в 50%. Покупатель же заплатили не 1500, а решил заранее выплатить 2500 евро.

Продавец заверил, что мебель будет готова и передана покупателю в течение 4-6 недель. Через месяц он передал клиенту два комода, но шкаф за 1100 евро клиенту так и не доставили.

Покупатель неоднократно требовал у продавца передать ему шкаф, на что тот объяснял, что производитель его до сих пор не прислал. Продавец посоветовал клиенту самому связаться с производителем. Это клиента не устроило, и через четыре месяца он предъявил продавцу требование о выполнении договора о купле-продаже или его расторжении, с которым продавец не был согласен.

Покупатель хочет расторгнуть договор с продавцом и получить обратно предоплату в размере 610 евро. Продавец отказался выполнять данное требование, обосновав это тем, что хотя и задержал выполнение договора на пять месяцев, но сделал все от себя зависящее, чтобы его выполнить.

По словам продавца, он предлагал покупателю скидку на шкаф, а также советовал ему самому связаться с производителем шкафа, чтобы выяснить срок доставки. Как ему известно, производитель пообещал покупателю прислать шкаф ф течение 1-2 месяцев, поэтому для расторжения договора отсутствуют причины.

Департамент защиты прав потребителей постановил, что продавец не выполнил свое обещание, так как стороны договорились, что шкаф будет доставлен покупателю в течение 4-6 недель. Несмотря на то, что покупатель позже в своем письме дал продавцу возможность выполнить договор, продавец до сих пор не выполнил свои обязательства в отношении шкафа.

Департамент считает, что это является серьезным нарушением договора, поэтому желание клиента его расторгнуть обосновано. Комисия по потребительским спорам отмечает, что продавец не может обязать покупателя самому связаться с партнером. То, выполнил ли партнер свои обязательства перед продавцом, связано с заключенным между ними договором, который не может влиять на условия договора между продавцом и покупателем.

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