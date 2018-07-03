03.07.2018, 11:30

Клиент взбешен: Selver намеренно обманывает клиентов!

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комментарий магазина
rus.delfi.ee
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Selveri hind vale
Selveri hind valeFoto: Lugeja foto, Lugeja

На ценнике цифра оказалась меньше, чем на весах. Однако клиент не смог приобрести свой товар по верной цене, пишет Kasulik.

По словам клиента, на прилавке с фруктами груши продавались по 1,89. На весах был совершенно другой сорт груш, и цена — также иная. ”Ни одного сотрудника в зале и в информации я не нашел. Спросил в кулинарии, женщина пошла кого-то искать во внутренних помещениях, отсутствовала 5 минут, по приходу ничего не решилось. Пошел я тогда заново спросить: кто нибудь придет и исправит цену на верную? Тогда мне ответили, что все, кто это умеет делать, уже ушли домой. Серьезно, это дико меня выбесило”, — описал клиент ситуацию.

”Закрывайте тогда свою лавочку к этому времени, раз все умельцы уходят домой. Я не купил эти груши, а сакуский Selver намеренно обманывает клиентов, потому как после моих извещений никто не удосужился исправить цену, или забрать груши с прилавка”, — злится клиент.

По словам веб-управляющего отдела маркетинга Selver Юрга Самеля, это была ошибка работника сакуского Selver, который не заметил, что груши Red Forelle — это новый товар и не ввел его вес.

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