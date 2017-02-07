Клиент возмущен: почему Starman делает различие между эстонцами и русскими?

Читатель обратился в редакцию с вопросом: ”Почему Starman делает различие между эстонцами и русскими? Пакет Eesti L стоит 16,98 в месяц, а пакет Vene L 10,98 евро в месяц. Причем, в русском пакете на 40 каналов больше!”

”Starman составил телевизионные пакеты с разным выбором каналов для эстоноязычного и русскоязычного зрителя. Этот выбор основывается на рейтинге просмотров каналов среди различных групп зрителей, — прокомментировала ситуацию руководитель службы по связям с общественностью Starman Кристи Рейланд. — Нашим желанием является предоставить захватывающее зрелище как можно большему количеству людей, поэтому мы должны считаться с их языковыми и культурными предпочтениями”.

”Созданные для русскоязычного зрителя пакеты содержат, в основном, только русскоязычные каналы, стоимость которых существенно ниже стоимости каналов из эстоноязычного пакета: например, программ Kanal 2 Grup, некоторых музыкальных каналов, BBC, BBC Earth и History”, — отметила Рейланд.