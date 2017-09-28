Клиент угрожает таллиннскому ресторану, отказавшемуся принять просроченную подарочную карту

В редакцию Delfi обратился Яак, получивший на день рождения подарочную карту таллиннского ресторана Gianni на 100 евро. Через два месяца после истечения срока действия карты Яак решил отправиться в ресторан с друзьями, чтобы отобедать на славу.

”За 11-летнюю историю работы нашего ресторана это был первый случай, когда клиент захотел прийти в ресторан с просроченной картой, потребовав ее принять”, — сказала менеджер по маркетингу и продажам ресторана Gianni Элен Кеэп, комментируя случай с данным клиентом, который выбрал в общении с рестораном угрожающий тон.

По словам Яака, он не заметил и не мог даже предположить, что подарочная карта ресторана действует всего 6 месяцев. Кроме того, срок действия на карте напечатан очень мелким шрифтом на золотом фоне, обращает внимание клиент.

”Позвонил в ресторан, объяснил ситуацию. Предложили компенсацию — 30 евро”, — объяснил Delfi Яак, которого это предложение возмутило.

Менеджер по маркетингу и продажам ресторана Gianni Элен Кеэп информирует, что с клиентом связались и сообщили о решении: так как подарочная карта просрочена более чем на 2 месяца, то ее нельзя использовать. Но чтобы у клиента не остался плохой осадок, предложили 30-евровую подарочную карту.

”Эту историю делает для нас непонятной еще и то обстоятельство, что когда клиент позвонил нам в пятницу, то представился одним именем, на которое по нашей базе данных карта приобретена. А вчера отправил угрожающее письмо, подписавшись другим именем”, — отметила Кеэп.

Для 6-месячного срока действия карты есть причины

По объяснению Кеэп, срок действия подарочной карты — 6 месяцев, так как ресторан заинтересован в том, чтобы клиент пришел и карту реализовал.

”В случае более длительных сроков действия карт люди чаще забывают о них. Конечно, бывают и исключения, которые подтверждают правило. В целом мы готовы делать исключения со своей стороны, но оставляем за собой право самим принимать решение. В этом конкретном случае определяющей была неприятная и атакующая манера общения клиента”, — пояснила Кеэп и добавила, что цель Gianni — давать людям положительные впечатления.

”Мы всегда стараемся идти навстречу своим посетителям. В то же время у нас есть ожидания. Прежде всего, мы рассчитываем на уважительное отношение и нормальное общение", — сказала Кеэп, подчеркнув, что клиент должен уметь вести себя вежливо.