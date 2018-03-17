Клиент требует возврата денег: Klick месяц "ремонтировал" товар и все равно вернул неисправным

В Комиссию по потребительским спорам обратился клиент, который купил в магазине Klick в торговом центре Kristiine смарт-часы Apple Watch Sport за 299,99 евро, с которыми возникло много проблем.

В один день дорогие часы перестали работать, зарядка не помогала. Клинт обратился в магазин и сдал часы в гарантийный ремонт. Прошло около месяца, прежде чем Klick оповестил клиента посредством SMS, что проблема устранена и часы можно забрать.

Однако спустя несколько дней клиенту пришлось снова обратиться в Klick — часы снова перестали работать, а при попытке их зарядить устройство становилось невыносимо горячим. Чтобы больше не ждать долгого ремонта, клиент пожелал вернуть деньги за неисправный товар.

Однако Klick клиенту отказал. Оказалось, что во время первого ремонта ошибка не была обнаружена, а когда клиент принес часы в магазин второй раз, неисправность устранили в течение разумного срока. Поэтому магазин предложил забрать клиенту починенное устройство, а деньги возвращать не посчитал нужным.

Клиент же требует расторжения договора купле-продажи и возврата денег. Klick же считает, что у клиента нет на это права. По словам магазина, в течение месяца часы не просто лежали на складе, а находились в ремонте, просто ошибка не была обнаружена. Также отмечается, что клиент не принес зарядку, поэтому ее невозможно было проверить.

Во время второго ремонта у часов была заменена батарея. Неисправность произошла по вине производителя и была устранена в течение разумного срока.

В итоге комиссия приняла сторону клиента. По ее мнению, утверждение магазина, что первый ремонт ”не считается” является неверным. Также непонятно, почему магазин продержал товар в ремонте 28 дней, ссылаясь на отсутсвие зарядки, когда нет подтверждений того, что ее требовали принести.

Учитывая данные обстоятельства и то, что во второй раз ремонт занял 26 дней, и клиента вновь не запросили зарядное устройство, комиссия пришла к выводу, что магазин нарушил договор, причинив клиенту необоснованные неудобства.

Поэтому и клиента есть право расторгнуть договор и получить обратно от Klick 299,99 евро, вернув им устройство.