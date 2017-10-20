Клиент TezTour недоволен: вид на задний двор вместо моря и одна кровать вместо двух

В комиссию по потребительским спорам обратился потребитель, который хотел отдохнуть вместе с ребенком и купил у туроператора TezTour пакетный тур на остров Корфу. Тур был куплен на 7-14 июня и стоил на двоих в общей сложности 2340 евро.

Клиент заключил договор о пакетном туре с посредником Union Travel Agency OÜ. Перед заключением договора посредник ознакомил с входящими в состав договора услугами. Согласно ему, ребенка и родителя должны были заселить в четырехзвездочный отель, обещали номер типа бунгало с видом на море.

Проблемы обнаружились уже в день прибытия: из-за отсутствия свободного бунгало путешественникам не предоставили обещанный номер. Вместо него родителя и ребенка разместили в расположенных в технической части главного здания двух комнатах, с балкона которых можно было наслаждаться видом на задний двор.

Но уже на следующий день путешественникам дали бунгало с видом на море. Теперь путешественники столкнулись с новой проблемой: в нем были не две односпальные кровати, как просили, а одна двухспальная.

Потребитель обратился по электронной почте к посреднику Union Travel Agency OÜ, сообщив о нарушении условия договора, потребителю посоветовали обратиться к местному представителю торговца.

Вместе с договором о пакетном туре потребитель получил памятку путешественника, где был указан номер телефона местного представителя торговца. Он позвонил туда, но не получил решения своей проблемы и ночевал в данном номере до конца путешествия.

На заседании потребитель изменил свое первоначальное требование о возмещении ущерба в 600 евро, отказавшись от требования в части первой ночи и назвав в качестве оставшегося требования 315 евро. Потребитель хочет получить от торговца обратно 315 евро.

TezTour не согласен с требованиями

Туроператор TezTour говорит, что отправил потребителю ответ, сообщив, что требование потребителя не обоснованно. TezTour подтвердил получение обращения потребителя, решение проблемы в части первой ночи в связи с предложенными отелем дополнительными услугами на сумму 85 евро. Торговец отрицал получение нового обращения от потребителя. По утверждению TezTour, невозможно обеспечить путешественникам наличие односпальных или двухспальных кроватей, поскольку это выясняется только на месте в отеле.

С описанием комнат можно было ознакомиться на домашней странице отеля. По утверждению TezTour, клиент не обратился для решения проблемы к отелю, это подтверждает и отель.

Решение комиссии

В комиссии по потребительским спорам решили, что требование потребителя подлежит удовлетворению частично. В подобных случаях оправданно требование потребителя снизить плату на 10%, посчитала комиссия. В данном случае предметом спора являются шесть ночей из семи, их стоимость составляет 2005,71 евро. Таким образом, было бы оправданно требование потребителя в сумме 200,57 евро. TezTour должен вернуть потребителю 200,57 евро. По закону решение следует выполнить в течение 30 дней со следующего дня после его публикации на сайте Департамента защиты прав потребителей.